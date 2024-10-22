Россия перенаправит в Азию товары, которые продавала Европе. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «О развитии Арктической зоны России» заявил, что правительство с особым вниманием относится к налаживанию работы Северного морского пути (СМП). Как объяснил URA.RU доцент Института общественных наук РАНХиГС, координатор Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников, власти адаптируют СМП для увеличения экспорта ресурсов, в которых нуждаются высокотехнологичные производства в Китае.
Глава правительства в начале своего выступления напомнил о важности Арктики для всех направлений национальной безопасности России — экологического, ресурсного и технологического. «Это более четверти всей территории нашей страны, где проживают примерно 2,5 млн человек. Это 20 тысяч километров нашей морской границы. Богатые месторождения природного газа, нефти, платиноидов, меди, титана и других полезных ископаемых», — напомнил Мишустин.
Он назвал Арктику сложным с точки зрения климата регионом, но уточнил, что у него очень высокая инвестиционная привлекательность. «В связи с чем по поручению руководителя государства мы реализуем механизмы для повышения предпринимательской активности, строим необходимую инфраструктуру», — сообщил премьер.
Мишустин подчеркнул, что в фокусе особого внимания находится вопрос развития Северного морского пути. Это не только ключевое звено в повышении транспортной связанности труднодоступных территорий, но и глобальный, конкурентный судоходный маршрут, отметил председатель правительства.
Власти наращивают возможности СМП, поскольку Арктика обладает большими экспортными возможностями, и они требуют соответствующей инфраструктуры, пояснил ученый Александр Воротников. В регионе, кроме энергоносителей, есть большое количество никеля, палладия и платины, которые необходимы для высокотехнологичного производства, напомнил он.
«Палладий и платина — это катализаторы современной химической промышленности. Никель — это производство стали для автомобилестроения, медь нужна для электротехнической промышленности. Налаживается также добыча лития в Мурманской области. Этот ресурс нужен для производства батареек. По некоторым оценкам, уже разведанных залежей нам хватит на десятилетия. Все это есть в Арктике», — рассказал эксперт.
Россия при этом может не продавать добытое сырье, а произвести его глубокую переработку на своих предприятиях для более выгодного сбыта, объяснил Воротников. «Для растущих возможностей Арктики усиливается атомная ледокольная группировка, строятся новые суда, чтобы маршрут был круглогодичным. Кроме того, Северный морской путь почти в два раза короче, чем торговый путь через Суэцкий канал. Это существенно сократит издержки при перевозках и, следовательно, сделает экспорт в Китай и другие государства Юго-Восточной Азии более прибыльным», — резюмировал ученый.
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