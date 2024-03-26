Правительство РФ укрепляет лидерство России в Арктике

В этом помогут поддержка судостроителей, новый гражданский флот и ледоколы проекта «Лидер»

26 марта 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил роль в этом процессе Объединенной судостроительной корпорации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является мировым лидером в вопросах освоения Арктики и перевозки грузов в сложных условиях северных морей, но не остановится на достигнутом. Чтобы развить успех, а заодно — экономику северных территорий, необходимы флот и поддержка судостроителей. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшую стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина 26 марта. Новость по теме Мишустин: Россия построит 1700 морских и речных судов до 2037 года Глава правительства в начале стратегической сессии отметил, что задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по строительству флота и новых ледоколов, является одной из мер по преодолению санкций и укреплению суверенной экономики. «Президент подчеркивал, что необходимо более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам», — обозначил важность повестки Мишустин. По словам премьера, правительство уделяет внимание поддержке судостроительной отрасли, ставя задачу постройки 1700 судов до 2037 года. Приоритетом по-прежнему является лидерство в Арктике, поэтому развитие Северного морского пути (СМП) и пополнение ледокольного флота пятью атомоходами также были отмечены Мишустиным в заключение встречи. «Россия не просто планирует захватить лидерство, мы уже являемся лидерами освоения Арктики. Речь идет о его конвертации в ощутимые для экономики России плоды, в развитие Севера и благополучие его жителей», — подчеркнул директор Института политических исследований Сергей Марков. Ледокол «Москва» на стоянке в арктическом морском порту поселка Сабетта — одной из точек Северного морского пути. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Политолог уверен, что количество кораблей и ледоколов — лишь «видимая часть айсберга». Для их обслуживания потребуются новые порты, логистические мощности и цепочки, развитие которых важно в условиях санкций и попыток ограничить Россию в технологиях для реализации масштабных проектов. «Все это привлечет в экономику инвестиции. Новые ледоколы — это: новые порты, гостиницы для моряков, склады для грузов… Сейчас самое время развивать те направления, где Россию невозможно ограничить», — пояснил Марков. Несмотря на прогнозы об изменении климата, для устойчивого развития СМП, в современных климатических и природных условиях России просто необходим мощный ледокольный флот, рассказал координатор экспертного совета Экспертного центра Проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. «Ведется обширная работа по развитию необходимой инфраструктуры, и в ближайшее время будет обеспечена круглогодичная навигация СМП, которая невозможна без обеспечения ее ледокольным флотом. В его постройке непосредственное участие принимает бизнес, то есть государственно-частное партнерство, что положительно сказывается на экономике», — пояснил ученый. Новость по теме Власти нашли способ обеспечить север России всем необходимым Эксперт рассказал, что строящиеся новые ледоколы проекта 22220 и их флагман — «Россия», двухосадочные, то есть способные работать как на трассе СМП, так и в устьях рек. «Это очень важно, как для обеспечения потребностей арктических территорий, более полной загрузки российских предприятий, выполнения задач по Северному завозу», — отметил Воротников. По его словам, Северный морской путь — это зона свободного мореплавания, но на некоторых участках требуется разрешение от России, так как они проходят через территориальные воды страны. Кроме того, еще нужна и ледокольная проводка. «Роль СМП в условиях современной геополитической обстановки будет только возрастать, и поэтому мы постоянно видим и слышим претензии „недружественных стран“ к тому, как использует СМП Россия. Важно эти преимущества реализовать с пользой для торговли с деловыми партнерами нашей страны», — подчеркнул Александр Воротников. Арктический маяк на дистанции Северного морского пути. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Главным партнером России сейчас, рассказал собеседник агентства, является Китай. Так, в первый рейс из Санкт-Петербурга в Шанхай вышел китайский контейнеровоз усиленного ледового класса. Его основной груз — продукция лесоперерабатывающих предприятий Северо-Запада России, пояснил Воротников. «Недавно индийский министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал заявил, что Индия заинтересована в партнерстве с РФ по развитию Северного морского пути и признает его потенциал для расширения связей и торговли», — рассказал доцент РАНХиГС. «Росатом» (главный оператор атомных ледоколов России) и эмиратский оператор DP World, как рассказал ученый, создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. «Уже на пилотном этапе проект обеспечит объем перевозок до 800 тыс. тонн ежегодно. И уже создали совместное предприятие — ООО „Международная контейнерная логистика“ (МКЛ)», — заключил Александр Воротников. О важности развития логистических центров, портов и всего судоходства России в целом, напомнил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. Эту задачу способна решить специально созданная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), о развитии которой сегодня на стратегической сессии говорил Михаил Мишустин. Особое значение работа ОСК приобретает в условиях санкций, напомнил доктор экономических наук, когда многие мировые контейнерные перевозчики полностью или частично отказались доставлять российские грузы. Новый морской танкер «Восточный проспект» перед спуском на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень. Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU «Создание собственного флота контейнеровозов является одной из задач, которую российскому судостроению предстоит решить в ближайшем будущем. Главную роль в этом должна сыграть крупнейшая судостроительная компания России — АО „ОСК“, в состав которой входит более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России», — уточнил Коробов. Морская логистика имеет для России особое значение ввиду протяженности границ, пояснил профессор. Морские границы России — 39 тысяч км, это более половины от общей протяженности госграницы в 61 тысячу км. «Главная проблема морской логистики для России сегодня — это катастрофическая нехватка современного оборудования и контейнеров для перевозки грузов. Постройка современных гражданского и ледокольного флотов — важный шаг на пути развития российской экономики», — заключил Юрий Коробов. 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Россия является мировым лидером в вопросах освоения Арктики и перевозки грузов в сложных условиях северных морей, но не остановится на достигнутом. Чтобы развить успех, а заодно — экономику северных территорий, необходимы флот и поддержка судостроителей. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшую стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина 26 марта. Глава правительства в начале стратегической сессии отметил, что задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по строительству флота и новых ледоколов, является одной из мер по преодолению санкций и укреплению суверенной экономики. «Президент подчеркивал, что необходимо более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам», — обозначил важность повестки Мишустин. По словам премьера, правительство уделяет внимание поддержке судостроительной отрасли, ставя задачу постройки 1700 судов до 2037 года. Приоритетом по-прежнему является лидерство в Арктике, поэтому развитие Северного морского пути (СМП) и пополнение ледокольного флота пятью атомоходами также были отмечены Мишустиным в заключение встречи. Политолог уверен, что количество кораблей и ледоколов — лишь «видимая часть айсберга». Для их обслуживания потребуются новые порты, логистические мощности и цепочки, развитие которых важно в условиях санкций и попыток ограничить Россию в технологиях для реализации масштабных проектов. «Все это привлечет в экономику инвестиции. Новые ледоколы — это: новые порты, гостиницы для моряков, склады для грузов… Сейчас самое время развивать те направления, где Россию невозможно ограничить», — пояснил Марков. Несмотря на прогнозы об изменении климата, для устойчивого развития СМП, в современных климатических и природных условиях России просто необходим мощный ледокольный флот, рассказал координатор экспертного совета Экспертного центра Проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. «Ведется обширная работа по развитию необходимой инфраструктуры, и в ближайшее время будет обеспечена круглогодичная навигация СМП, которая невозможна без обеспечения ее ледокольным флотом. В его постройке непосредственное участие принимает бизнес, то есть государственно-частное партнерство, что положительно сказывается на экономике», — пояснил ученый. Эксперт рассказал, что строящиеся новые ледоколы проекта 22220 и их флагман — «Россия», двухосадочные, то есть способные работать как на трассе СМП, так и в устьях рек. «Это очень важно, как для обеспечения потребностей арктических территорий, более полной загрузки российских предприятий, выполнения задач по Северному завозу», — отметил Воротников. По его словам, Северный морской путь — это зона свободного мореплавания, но на некоторых участках требуется разрешение от России, так как они проходят через территориальные воды страны. Кроме того, еще нужна и ледокольная проводка. Главным партнером России сейчас, рассказал собеседник агентства, является Китай. Так, в первый рейс из Санкт-Петербурга в Шанхай вышел китайский контейнеровоз усиленного ледового класса. Его основной груз — продукция лесоперерабатывающих предприятий Северо-Запада России, пояснил Воротников. «Недавно индийский министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал заявил, что Индия заинтересована в партнерстве с РФ по развитию Северного морского пути и признает его потенциал для расширения связей и торговли», — рассказал доцент РАНХиГС. «Росатом» (главный оператор атомных ледоколов России) и эмиратский оператор DP World, как рассказал ученый, создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. «Уже на пилотном этапе проект обеспечит объем перевозок до 800 тыс. тонн ежегодно. И уже создали совместное предприятие — ООО „Международная контейнерная логистика“ (МКЛ)», — заключил Александр Воротников. О важности развития логистических центров, портов и всего судоходства России в целом, напомнил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. Эту задачу способна решить специально созданная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), о развитии которой сегодня на стратегической сессии говорил Михаил Мишустин. Особое значение работа ОСК приобретает в условиях санкций, напомнил доктор экономических наук, когда многие мировые контейнерные перевозчики полностью или частично отказались доставлять российские грузы. «Создание собственного флота контейнеровозов является одной из задач, которую российскому судостроению предстоит решить в ближайшем будущем. Главную роль в этом должна сыграть крупнейшая судостроительная компания России — АО „ОСК“, в состав которой входит более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России», — уточнил Коробов. Морская логистика имеет для России особое значение ввиду протяженности границ, пояснил профессор. Морские границы России — 39 тысяч км, это более половины от общей протяженности госграницы в 61 тысячу км. «Главная проблема морской логистики для России сегодня — это катастрофическая нехватка современного оборудования и контейнеров для перевозки грузов. Постройка современных гражданского и ледокольного флотов — важный шаг на пути развития российской экономики», — заключил Юрий Коробов.