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23:09
Евродепутат от Польши Браун считает воровством кредит Украине за счет активов РФ
23:07
В Госдуме раскрыли, когда снизится ипотечная ставка
23:04
В детском саду Перми дошколят кормили опасной едой
Дружеская трапеза в Казанской ратуше и разговоры о мире: как встречали участников саммита БРИКС. Фоторепортаж
23:01
Бывшему замгубернатора Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
22:55
Моди пригласил Путина в Индию
22:54
Бастрыкин вступился за сироту из Тюмени, который не хочет жить с опекунами
Путин дал губернаторам новый инструмент для развития регионов
22:52
В Салехарде начальник ОВО Биль попал под уголовное дело
22:48
Челябинцев попросили воздержаться от поездок за рулем из-за снега
22:37
В Свердловской области завели уголовное дело после смертельной драки в кафе
Солдат ВСУ обвинили в мародерстве под Харьковом: главное об СВО на 22 октября
22:28
В главном курганском монастыре отремонтируют исторические стены
22:14
Для водителя, который утопил автобус в Мойке, запросили почти 7 лет колонии
22:00
Диетолог назвала овощи, вредные для здоровья
Ведущая страна Африки отплатила Путину за помощь СССР
21:53
Бывший замгубернатора Брянской области задержан при получении взятки
1
21:45
Новичок кабмина ХМАО подвергся PR-атаке, едва получив должность
21:32
Зеленский подписал указ о ликвидации медкомиссий на Украине до конца года
1
NGS.ru: на сбитом в Судане Ил-76 был сибиряк, в одиночку перегонявший самолет в Африку
21:30
Глюкоза заявила, что ее задержание в аэропорту организовал влиятельный враг
21:20
«Инвалиды-колясочники» выпрашивают деньги у жителей Тюмени
21:17
Банки поднимают проценты по ипотечным кредитам на фоне ожидания повышения ключевой ставки
Избавиться от тирании доллара и господства США: что западные СМИ пишут о саммите БРИКС
21:14
Дистанционное обучение, отключение тепла и новая клиника суставов: главное в Кургане за 22 октября
21:14
Песков: между Путиным и Си состоялся обмен мнениями по Украине
21:13
Моди предложил Путину свои способы разрешения конфликта на Украине
Путин и Си проговорили стратегию на саммит БРИКС, чтобы избежать споров с Моди
21:07
Команда Вексельберга добилась ЖКХ-революции в Екатеринбурге: как это отразится на горожанах
21:02
Детям защитников Курской области и Донбасса выделили квоты на бесплатное образование
21:01
Врач из Ноябрьска покорила действующие вулканы на Курилах
Россия перенаправит в Азию товары, которые продавала Европе
20:59
Медик рассказала о минусах мясной диеты для похудения
20:54
Вопросы губернатору Моору: нарушение федеральных стандартов и отключения света
20:54
Сенаторы устроили трепку статусным свердловчанам, выиграли два миллиардера
Путин обнулил «мирную конференцию» Зеленского по Украине
20:49
Тюменский подросток несколько раз сбегал от отца из-за его жестокости
20:48
Пермский нутрициолог раскрыла, чем заменить сливочное масло и почему оно может быть опасно
20:45
Челябинские лагеря запустили смены на осенние каникулы
Чем заменить сливочное масло на фоне роста цен
20:43
Жога на стратсессии Арктики, в Новом Уренгое суд возглавит уроженец Кургана: главное за 22 октября
20:43
Путин и Си проговорили более часа
20:35
Курганцы заметили возгорание возле трассы. Видео
В Италии умер российский телеведущий Андрей Егоршев: чем он запомнился зрителям
20:30
Ушаков: страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
20:29
«КП-Пермь»: на улице Николая Островского машина сбила женщину
20:29
Суд заочно арестовал уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга, есть слухи про Интерпол
1
Путин усилит российский флот в Индийском океане
20:21
Депутаты думы ХМАО проверили на прочность новый кабмин. Фото
20:15
Генпрокурор РФ рассказал о целях пересекших границу Курской области западных журналистов
20:14
Моор раскрыл, когда в Тюмени появится новая объездная
Госдума утвердила особенности исполнения бюджета в 2025 году
20:11
Москвичку, пытавшуюся развестись, «похоронили» в МФЦ
4
20:10
В ЯНАО могут сократить расходы на содержание чиновников. Инсайд
20:07
Тюменские проститутки ездят вахтами «на заработки» в ХМАО
Журналистка Инесса Паперная таинственным образом погибла в отеле Узбекистана: версии
20:00
Школы Кургана перевели на дистант из-за массового заболевания пневмонией
19:59
Диетолог назвала отсрочивающие старость продукты
1
19:58
В Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля
В России ужесточают законодательство по мигрантам: что грозит нелегалам и их покровителям
19:56
Жительница Кургана выжила после нападения сожителя с ножом
19:54
Кадыров сделал комплимент главе Росгвардии
19:53
Путин: товарооборот между РФ и Китаем растет, несмотря на негатив извне
В Нижневартовске раскрыли секрет, как стать настоящим отцом
19:50
Пермский Политех объяснил, почему отстранит от работы педагогов, не поставивших прививку от кори
19:50
Врачи спасли жителя ЯНАО с лопнувшей печенью
19:47
В «РЖД» объяснили, почему поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО
Россия предложила БРИКС замену SWIFT
19:41
Песков объяснил тонкости перевода в беседах Путина с иностранными коллегами
19:30
Президент Бразилии присоединится к саммиту БРИКС онлайн
1
19:30
Приставы потребовали у экс-жены челябинского военврача вернуть долю в санатории
1
Кто успеет взять семейную ипотеку до конца года
19:28
Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с фальшивыми инвалидами
19:25
В Челябинске выросли цены на квартиры-студии. Инфографика
19:23
В Изюме под Харьковом пьяные украинские военные грабят дома
19:21
Россия выразила протест против укрепления НАТО на Балтике
1
19:20
Подопечный Артюхова по «Лидерам России» рассказал о реализации проекта для ЯНАО
1
19:15
Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Повериным
1
19:14
Путин назвал образцовыми отношения России и Китая
2
19:14
Чудеса Иверской иконы Божией Матери: от каких бед спасает и как правильно ей молиться
1
19:13
Столичный застройщик ГК «А101» разыграет квартиру среди клиентов Т-Банка
19:09
Тюмень потратила на нужды СВО более миллиарда рублей
1
19:08
«Будут признаны нежелательными лицами»: Польша высылает из страны персонал консульства РФ в Познани
19:06
Bloomberg: превращение БРИКС в антиамериканскую коалицию не нравится Индии
2
19:01
Рыбак из ХМАО поймал редкую хищную рыбу. Фото
19:00
На пост замгубернатора ХМАО по политике прочат давнего соратника Собянина. Инсайд
1
18:56
Умер первый реставратор Пермской художественной галереи Игорь Арапов
18:51
Губернатор Моор рассказал об объединении Тюмени и Тюменского района
18:50
Свердловский омбудсмен объяснился за слова о детях мигрантов и инвалидах
1
18:43
Спикер пермской гордумы предложил 77-летнему депутату сдать нормы ГТО
1
18:42
Курганский экс-чиновник Кощеев налаживает контакты с коренными народами Чукотки
18:41
В Свердловской области сформировали систему специализированной помощи для пожилых людей. Фото
1
18:39
Лавров подтвердил данные грузинских властей, что США требовали начать войну с Россией
18:39
Жители ХМАО вошли в десятку самых активных путешественников России
1
18:34
Врачи курганского Центра Илизарова прооперировали редкую спортивную травму
18:31
На месте крушения Ил-76 в Судане нашли «черные ящики»
18:30
Туман и гололед прогнозируют в ХМАО
18:28
Полпред УрФО Жога принял участие в стратсессии по вопросам развития Арктики. Видео
18:22
Илон Маск разыгрывает миллион долларов, новые фото Дурова: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
18:21
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год
1
18:19
Курские волонтеры опровергли фейк о сборе помощи для солдат из КНДР
18:17
Власти Ноябрьска потратят почти два млрд рублей на безопасность и здоровье населения
18:14
Россиянам дали совет, как избавиться от старых долларов
5
18:13
Арестованы семь военных ВСУ, расстреливавших жителей Курской области
1
18:10
Ветеринары обнаружили в ХМАО очаг бешенства
18:06
Ночь, пророчество и смерть: как «Чикатило» убил 16-летнюю Дану из Каменска-Уральского. Фото, видео
18:02
Песков ответил на заявление Харрис о капитуляции Киева
1
18:02
Главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области начнутся снегопады
18:01
Минобороны показало кадры полета ракетоносцев Ту-95мс над Японским морем. Видео
17:57
Пермские власти расторгли договор с проектировщиком «Дома музыки»
17:57
В ХМАО запускают субсидированные авиарейсы в Красноярск
17:56
В клинике на Ямале рассказали, какие блюда будут готовить из оленины
17:56
Преподаватели МФТИ бесплатно подготовят свердловских школьников к ЕГЭ и ОГЭ
1
17:56
БРИКС на рубеже 2025 года: кто входит в состав организации
17:55
В Кургане мужчине за грабеж ради сыра грозит четыре года колонии
2
17:53
Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
17:52
Губернатор Моор поручил застройщикам индивидуально подходить к расселению тюменцев в рамках КРТ
1
17:51
«России выступать нельзя»: екатеринбурженка откровенно о закулисье мирового конкурса красоты
1
17:50
Госдума установила МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году
17:47
Вместо третьего «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге построят жилье
1
17:45
Власти назвали сроки разработки проекта реконструкции пермского ДС «Орленок»
17:45
Экс-сотрудник ФСБ Тляшев назначен начальником челябинского управления юстиции
17:44
«Нет гарантии, что блэкаутов не будет»: Моор рассказал об обновлении электросетей в Тюменской области
17:30
Курганского медика вынудили уволиться после жалоб на главврача
5
17:28
Госдума утвердила новый МРОТ
7
17:24
В Челябинской области выпустили в реку Урал тысячи мальков сазана и судака
17:22
В ЯНАО повысят оклады работникам спортивной отрасли, но урежут надбавки
1
17:21
Челябинская машина разминирует освобожденные территории Донбасса. Видео
1
17:18
Зеленский отрицает возможное увольнение Буданова* и Умерова
17:17
Тюменские строители выкопали человеческие кости
17:15
Бывший мигрант, обманувший курганские власти, рискует лишиться гражданства РФ
17:13
Цыгану, угрожавшему отрезать язык челябинскому учителю, вынесли приговор
5
17:10
Мэр Краснокамска уволил своего зама, которого прокуратура обвинила в коррупции
17:07
«Теперь дороже, чем частные»: цены на посещение тренажерных залов выросли в ЯНАО в два раза
1
17:02
Власти разрешили снести в Перми бывший элитный ресторан «Живаго»
17:01
В отеле в Ташкенте умерла журналистка из России
7
17:00
В Тюмени проходит прямая линия с губернатором Александром Моором. Онлайн-трансляция
17:00
Курганское правительство объявило фейком высказывание депутата ГД Миронова. Скрин
1
16:54
Крупнейший пермский вуз отстранит от работы педагогов, отказавшихся от вакцинации против кори
16:53
УрФУ представил в Москве главные научные разработки
16:53
В Госдуме рассказали, с какого возраста можно продать квартиру
4
16:52
Свердловчане устроили массовую бойню в кафе, есть погибший. Видео
4
16:50
Из тюменских аптек исчезла последняя «Виагра»
16:50
Девочку нашли мертвой возле популярной смотровой площадки в Челябинской области
16:47
Спасатели в ХМАО устроили операцию по поиску вахтовика из Омска
16:45
В ХМАО перед молодежью выступит Вассерман
3
16:42
Челябинский губернатор Текслер представил новых глав и силовиков
16:38
Шик, блеск и лоск: столичные шеф-повара приготовили блюда из ямальских деликатесов
16:38
Пермяки нашли первое упоминание о местных квадроберах в книге 19 века. Скрин
16:38
Жена губернатора Текслера попросила челябинцев покупать еду малоимущим
1
16:37
В Тюмени вновь начала расти заболеваемость коронавирусом
16:36
СК заявил об окончании расследования в отношении ответственного за гособоронзаказ в Минобороны РФ
1
16:35
В России ужесточают правила приема экзаменов по русскому языку у мигрантов
3
16:33
Директора Тюменского драмтеатра Сергея Осинцева выпустили из-под ареста
16:33
Как избавиться от насморка за один день: врач дал важные советы
16:32
Для челябинцев запустят прямые авиарейсы в Таиланд
16:27
«Максимально приблизить власть к гражданам»: главы городов обсудили реформу местного самоуправления
1
16:23
В Перми дорожные знаки завесили рекламой кредита для должников
16:23
Челябинский губернатор дал старт созданию четырех новых муниципалитетов
16:22
Текслер поручил челябинским главам оказать содействие осеннему призыву
16:19
Около тысячи школьников переведены на дистант в челябинском районе
16:19
В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся из-за атаки БПЛА. Фото
16:16
Курганцев предупредили о гололеде и снеге с дождем. Скрин
16:10
Пермские депутаты пожаловались министру транспорта на жуткие пробки в районе Гознака и ДКЖ
16:10
Курганская диаспора Азербайджана передала на СВО систему для борьбы с дронами. Фото
5
16:06
Моди выразил готовность помочь в урегулировании украинского конфликта
16:02
Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей
1
16:02
Артемий Лебедев прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 35 тысяч
16:01
Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области с начала вторжения
16:00
Челябинская мэрия по суду введет в эксплуатацию построенный по закону дом
15:59
В Челябинске скорректировали схемы движения трех трамваев
15:58
Поезд Деда Мороза не заедет на Ямал
15:58
Свердловские компании попали в лидеры по переходу на российское ПО
15:56
Путин на встрече с Моди забыл про переводчика. Видео
3
15:53
Рестораны Екатеринбурга атакуют звонками с одним вопросом
15:52
В Тюмени цены на мандарины взлетели до январских. Скрин
15:47
Бывший замдиректора филармонии Можельский поддержал жестокое избиение курганца на парковке
3
15:45
Путин начал серию переговоров на высшем уровне на саммите БРИКС
15:45
Мэрия Кургана ищет нового любимого перевозчика. Инсайд
15:43
Из дореволюционных зданий возле тюменской набережной создадут бар и бутик-отель. Карта
15:43
Семья оленеводов приняла у себя в чуме губернатора ЯНАО и народных артистов: что о ней известно
15:40
Депутаты приняли важное решение насчет фасадов в центре Перми
15:39
Страны-участники БРИКС решили отказаться от доллара и евро
2
15:36
Кремлевский чиновник официально стал замом Жоги
2
15:35
Европарламент одобрил 35-миллиардный кредит Киеву за счет активов РФ
3
15:34
В Челябинской области изымут 25 земельных участков. Фото
15:34
Житель ХМАО погиб во время пожара в вагончике
1
15:34
Новый боевой мини-дрон представили в Санкт-Петербурге
15:33
Полиция Сургута взялась за жителей, разгромивших лифт
15:33
«Завысила ценник в два раза»: Пугачева не хочет продавать недвижимость в России
6
15:31
В Тюмени строительная фирма депутата Пискайкина вернет забор жителям в зоне КРТ
1
15:25
Именитый актер отравился паленым коньяком во время гастролей в ХМАО. Фото
10
15:24
Гордума Перми отклонила протест прокуратуры на запрет электросамокатов
1
15:22
Суд Нового Уренгоя возглавил судья, начинавший карьеру в Кургане. Фото
15:19
Сдвинулись сроки открытия новой набережной в центре Екатеринбурга
3
15:16
Пристрастие пермяков к строительству частных домов заставляет плакать мэров
15:15
Украинские telegram-каналы тиражируют фейки о снижении интереса к БРИКС в мире
15:11
ВСУ потеряли 900 человек в зоне ответственности группировки «Юг»
15:09
В ЯНАО стая собак напала на ребенка
15:07
Люксовую подставку для iPhone 16 Pro украсил фрагмент челябинского метеорита. Фото
15:06
Сезон закончился: в Челябинске взлетели цены на кабачки, огурцы и помидоры
15:04
С 1 ноября школьные проездные в Перми подешевеют на 30%
15:01
Российские войска освободили Новосадовое в ДНР
15:01
Экс-сенатор Рауф Арашуков заработал уголовное дело, сидя в «Черном дельфине»
1
15:00
Челябинский экс-министр экологии Лихачев стал проректором университета
14:59
Роспотребнадзор ХМАО назвал сытный перекус для похудения
14:58
Путин встретится с 22 главами государств в Казани: что такое саммит БРИКС, главные темы, ожидания
2
14:57
Баста откроет ресторан в Тюмени. Инсайд URA.RU подтвердился
14:50
Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР
14:50
Маск предрек новый виток конфликта на Украине из-за Южной Кореи
3
14:48
В Копейске выдали сертификаты на новое жилье жителям затопленного дома
14:46
Худрук пермского Театра-Театра Борис Мильграм представит спектакль о краже трупа
14:46
Религиозные листовки, полученные курганцами, рассылает американская секта
4
14:42
Житель Кургана купил билет на 30 рублей и выиграл три миллиона
14:40
Электросамокат стал причиной пожара в квартире в Челябинске. Фото
1
14:40
Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками
10
14:39
В челябинских СНТ газ подключат в 173 домах
14:36
Пермские депутаты предложили штрафовать за неправильные фасады зданий
14:35
Россиянам стали массово отказывать в обмене долларов за границей
8
14:35
«С целью получить минимальный срок»: последнее слово экс-главы курганского УФНС по делу о взятке. Фото, видео
14:32
В ЯНАО 36 жилых домов остались без управляющей компании
14:30
В пермской школе ученик пострадал от падения мата
14:29
В Челябинской области на месяц раньше установился снежный покров
14:26
Пермские депутаты одобрили введение туристического налога
14:25
Мужчины в масках устроили стрельбу в районе Нижневартовска
14:25
Экс-советник офиса Зеленского призвал разменять Украину по «немецкому сценарию». Видео
3
14:22
Челябинцев предупредили о гололеде и морозах
14:20
Прокуратура контролирует ход капремонта в челябинской больнице. Фото
14:19
Вынесен приговор убийце 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Фото
2
14:18
«Роснефть» распродает акции убыточных АЗС в Салехарде
1
14:15
Тюменца будут судить за дискредитацию ВС РФ
1
14:14
Советник Махонина объяснил, почему губернатор забирает полномочия трех мэров
14:14
В Челябинской области убрали урожай картофеля
14:12
Пермские депутаты предложили ввести «тихий час»
1
14:11
В ХМАО назвали черный список должников за энергоресурсы
14:09
Создатель пермского робота Арди пересчитал стоимость робота Илона Маска
14:08
Проект мега-теплицы УГМК под Екатеринбургом завернули в Совфеде
4
14:06
В Тобольске спасли пациентку с уникальной травмой
14:03
Адвокат Тригнин: водителей, пойманных пьяными, не будут отправлять на СВО
14:03
Власти ЯНАО поддержат коренных рыбаков стройматериалами
14:00
Претендент на пост главы Кургана Сидоров задумал реформу мэрии
9
13:58
Ямальский фитнес-клуб оштрафован за несоблюдение антитеррористических норм
13:55
В центре Кургана временно отключат тепло и воду в 80 домах, детсаду и школе. Список
1
13:55
Духота в залах и рвота на креслах: на что жалуются посетители тюменских кинотеатров
13:55
Объявлен приговор убийце 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Онлайн-трансляция
1
13:54
Полиция ХМАО наказала вандалов, укравших российский флаг
1
13:51
Источник: мания преследования довела вахтовика до гибели при пожаре в ЯНАО
1
13:50
Россиянам с больным сердцем пообещали помочь с лекарствами
13:46
Стала известна личность заказчика покушения на помощника депутата Госдумы
13:35
Оценены перспективы китайских электромашин в России
3
13:34
В России запрещают три вида пластика: от чего это убережет россиян
13:34
В ХМАО поступило сообщение о минировании школы
13:32
Пермский лидер ЛДПР разъяснил суть своей просьбы к министру Силуанову
13:31
Жители Когалыма раскупили билеты на спектакли пермского ТЮЗа
1
13:31
Оставившая младенца в аэропорту Антальи россиянка поделилась мечтой
8
13:30
Жительницу ЯНАО без согласия записали к гинекологу на Госуслугах
1
13:30
Чем известен курганский промышленник Попов, чей миллиардный бизнес перешел компаниям из другого региона
13:25
Депутат Госдумы Миронов назвал курганские власти пособниками чайлдфри
9
13:21
Санкт-Петербург стал аутсайдером на рынке труда
1
13:20
Правительство выделило почти 500 млрд рублей на льготную ипотеку
13:15
Глава ЯНАО Артюхов получил голос в топовом российском ВУЗе
13:14
В челябинском поселке драка в магазине закончилась убийством. Видео
3
13:14
Bild: Южная Корея увидела в России соперника
13:12
В Екатеринбурге построят гигантский роддом: итоги выступления спикера заксо в Совфеде
13:11
В Питере малышку в коляске чуть не убило пакетом с мусором. Фото, видео
13:10
Депутаты думы Екатеринбурга повысили зарплаты своим помощникам
8
13:06
Екатеринбурженке запретили представлять Россию на мировом конкурсе красоты
4
13:05
Пермский поселок Ферма остался без воды из-за коммунальной аварии
13:01
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