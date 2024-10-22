Евродепутат от Польши Браун считает воровством кредит Украине за счет активов РФ

Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов — похож на грабеж банка. Об этом заявил депутат Европарламента из Польши Гжегож Браун.
«Вы обсуждаете деньги, которые вам не принадлежат. Это ограбление банка? Я не хочу в этом участвовать», — передает польский портал Wolnosc.TV слова Брауна.
Уточняется, что речь шла о кредите в размере 35 млрд евро для киевского режима. По словам Брауна, это один из самых коррумпированных и смертельно опасных для своих граждан режимов в истории Европы.
Ранее Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге поддержал предложение Еврокомиссии о выделении кредита Украине на сумму 35 миллиардов евро, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России. За предложение проголосовали 518 депутатов из 635 голосовавших.
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