22 октября 2024

Евродепутат от Польши Браун считает воровством кредит Украине за счет активов РФ

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Депутат раскритиковал кредит для Украины
Депутат раскритиковал кредит для Украины Фото:

Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов — похож на грабеж банка. Об этом заявил депутат Европарламента из Польши Гжегож Браун.

«Вы обсуждаете деньги, которые вам не принадлежат. Это ограбление банка? Я не хочу в этом участвовать», — передает польский портал Wolnosc.TV слова Брауна.

Уточняется, что речь шла о кредите в размере 35 млрд евро для киевского режима. По словам Брауна, это один из самых коррумпированных и смертельно опасных для своих граждан режимов в истории Европы.

Ранее Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге поддержал предложение Еврокомиссии о выделении кредита Украине на сумму 35 миллиардов евро, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России. За предложение проголосовали 518 депутатов из 635 голосовавших.

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Кредит для Украины с погашением за счет доходов от замороженных российских активов — похож на грабеж банка. Об этом заявил депутат Европарламента из Польши Гжегож Браун. «Вы обсуждаете деньги, которые вам не принадлежат. Это ограбление банка? Я не хочу в этом участвовать», — передает польский портал Wolnosc.TV слова Брауна. Уточняется, что речь шла о кредите в размере 35 млрд евро для киевского режима. По словам Брауна, это один из самых коррумпированных и смертельно опасных для своих граждан режимов в истории Европы. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге поддержал предложение Еврокомиссии о выделении кредита Украине на сумму 35 миллиардов евро, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России. За предложение проголосовали 518 депутатов из 635 голосовавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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