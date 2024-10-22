Европарламент одобрил 35-миллиардный кредит Киеву за счет активов РФ

Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге поддержал предложение Еврокомиссии о выделении кредита Украине на сумму 35 миллиардов евро, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России. За предложение проголосовали 518 депутатов из 635 голосовавших.
«За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против — 56, 61 парламентарий воздержался. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США», — заявили во время пленарного заседания, трансляция проходит на сайте Европарламента. Это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС.
Данное финансирование является частью более широкого пакета поддержки Украины, который был согласован странами G7. Общий размер кредита составляет 50 миллиардов долларов США, что приблизительно равно 45 миллиардам евро. О конкретных взносах стран G7 в этот кредит станет известно на встрече министров финансов объединения, которая состоится 25 октября в Вашингтоне.
Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии оказать Украине финансовую помощь в форме кредита на сумму до 35 миллиардов евро. Об этом заявляла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она утверждала, что данный кредит будет направлен на восстановление Украины. Власти РФ объявили о своем намерении бороться за замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что страна готова длительно защищать свои права на активы, замороженные западными странами.
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