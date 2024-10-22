Текслер отправил своих представителей на выборы главы Нязепетровского округа

23 октября 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объединяет районы в округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Нязепетровского муниципального округа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Ахлюстин Сергей Михайлович — заместитель начальника управления внутренней политики; Воллерт Роман Викторович — заместитель губернатора, Киселев Павел Васильевич — заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Еще троих членов комиссии делегирует собрание депутатов муниципалитета. Выборы нового главы назначены в связи со сменой статуса территории. Ранее округ имел статус муниципального района. Теперь, когда район преобразован в округ, все его муниципалитеты слились в один. Прежние главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрацию округа, а городские и сельские советы упразднены. На конкурс заявились два претендента. Один из них — Сергей Кравцов, действующий руководитель муниципалитета. По данным URA.RU кандидатуру Кравцова поддерживают областные власти. Кроме Нязепетровского в округа в этом году были преобразованы Пластовский и Саткинский районы. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район. Как заявил 22 октября на совещании с главами муниципалитетов губернатор Текслер, процесс преобразования районов будет продолжен. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Нязепетровского муниципального округа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Ахлюстин Сергей Михайлович — заместитель начальника управления внутренней политики; Воллерт Роман Викторович — заместитель губернатора, Киселев Павел Васильевич — заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Еще троих членов комиссии делегирует собрание депутатов муниципалитета. Выборы нового главы назначены в связи со сменой статуса территории. Ранее округ имел статус муниципального района. Теперь, когда район преобразован в округ, все его муниципалитеты слились в один. Прежние главы городских и сельских поселений перешли на работу в администрацию округа, а городские и сельские советы упразднены. На конкурс заявились два претендента. Один из них — Сергей Кравцов, действующий руководитель муниципалитета. По данным URA.RU кандидатуру Кравцова поддерживают областные власти. Кроме Нязепетровского в округа в этом году были преобразованы Пластовский и Саткинский районы. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район. Как заявил 22 октября на совещании с главами муниципалитетов губернатор Текслер, процесс преобразования районов будет продолжен. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.