Россия приближает завершение конфликта на Ближнем Востоке. Президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абдельфаттахом Сиси на саммите БРИКС в Казани заявил о схожих взглядах Москвы и Каира на глобальные проблемы. Как объяснили эксперты URA.RU, прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет избавит от волны беженцев.
Встреча с президентом Египта стала завершающей в серии международных контактов Путина на полях саммита БРИКС, запланированных на 22 октября. Ранее российский лидер провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф и председателем КНР Си Цзиньпином. В начале двусторонних переговоров Путин и Сиси тепло поприветствовали друг друга. Президент России поблагодарил гостя за визит, отметив, что участие Египта в качестве полноправного члена БРИКС проходит именно в год российского председательства.
«Многоплановое двустороннее сотрудничество основано на Договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Мы уверенными темпами движемся вперёд в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой», — заявил Путин.
Как отметил российский лидер, Москва и Каир солидарны в подходах к решению многих глобальных проблем. Путин также отметил взаимодействие стран на площадках ООН.
В свою очередь президент Египта поблагодарил Россию за поддержку при присоединении к БРИКС. По его словам, объединение ведет работу в интересах всех его участников.
«Египет очень высоко ценит наше взаимодействие, наше сотрудничество в двусторонних отношениях, а также в многосторонних форматах. Мы поддерживаем расширение БРИКС, который становится платформой для того, чтобы противостоять негативному влиянию [ситуации] на международной арене», — добавил Сиси.
Помимо того, что Россию и Египет связывают плотные экономические контакты, обе страны объединены схожими геополитическими целями в Африке и на Ближнем Востоке, отметил ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, бывший посол России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов. По его словам, именно благодаря общему видению проблем государства уже более 80 лет ведут плодотворное сотрудничество.
«Это придает нашей стране больше авторитета в глазах африканских стран. Я уверен, что визит Сиси будет иметь положительные отклики и влияние на наши связи со странами южнее Сахары», — отметил собеседник URA.RU.
По словам Корендясова, Россия и Египет всегда стояли на позиции укрепления суверенитета африканских стран и усиления их независимости от бывших метрополий. Географическое расположение предполагает активное участие Египта не только в делах Африки, но и в ситуации на Ближнем Востоке.
«Конфликту на Ближнем Востоке уже не одно десятилетие, естественно, у нас большая линейка совпадения наших интересов и усилий с Египтом. И мы, если не организационно, то, по сути, действуем параллельно. Мы всегда старались действовать совместно с египетской дипломатией», — заявил Корендясов.
Москва и Каир заинтересованы как можно скорее завершить конфликт между Израилем и Палестиной, отметил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло. По его словам, это позволит России укрепить позиции в регионе, а Египту решить «острую проблему» с наплывом беженцев из сектора Газа.
«Египет не только торговый партнер, у нас много военно-политических связей. Египет является довольно серьезной силой, потому что у него заметная по масштабам региона армия. При этом важно понимать, что военное руководство Египта, а Сиси относится именно к нему, беспощадно борется с террористами, и в этом отношении сотрудничество с Каиром тоже важно. Что касается решения конфликта на Ближнем Востоке. Я полагаю, что президенты наших стран обсудили возможные пути его разрешения», — резюмировал Манойло.
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