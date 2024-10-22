Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с РФ

23 октября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Если Киев и Москва договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир, считает Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры могло бы стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times. «Может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский Financial Times. По его словам, на саммите мира обсуждался данный вопрос. Ранее Зеленский выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии. Европейский союз и США нацелены на разрешение украинского кризиса всеми возможными способами, за исключением капитуляции Киева, пишет агентство Bloomberg, в западных странах, а также на Украине все чаще признают, что вооруженные силы страны не обладают необходимыми ресурсами и возможностями для возвращения потерянных территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры могло бы стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times. «Может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский Financial Times. По его словам, на саммите мира обсуждался данный вопрос. Ранее Зеленский выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии. Европейский союз и США нацелены на разрешение украинского кризиса всеми возможными способами, за исключением капитуляции Киева, пишет агентство Bloomberg, в западных странах, а также на Украине все чаще признают, что вооруженные силы страны не обладают необходимыми ресурсами и возможностями для возвращения потерянных территорий.