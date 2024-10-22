22 октября 2024

Названа категория россиян, для которой снизят возраст выхода на пенсию

В России хотят снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрии смогут раньше уходить на пенсию
Аграрии смогут раньше уходить на пенсию Фото:

Возраст выхода на пенсию предложили снизить работникам агропромышленного комплекса (АПК) в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которые собирается внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду».

«Работникам АПК предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. Труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона. 

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсионный возраст в 2024 году для женщин наступает в 58 лет, а для мужчин в 63 года в рамках переходного периода, то есть увеличится на три года. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Тогда было принято решение увеличить пенсионный возраст на пять лет.

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Возраст выхода на пенсию предложили снизить работникам агропромышленного комплекса (АПК) в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которые собирается внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду». «Работникам АПК предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. Труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона.  Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсионный возраст в 2024 году для женщин наступает в 58 лет, а для мужчин в 63 года в рамках переходного периода, то есть увеличится на три года. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Тогда было принято решение увеличить пенсионный возраст на пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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