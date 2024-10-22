Названа категория россиян, для которой снизят возраст выхода на пенсию

Возраст выхода на пенсию предложили снизить работникам агропромышленного комплекса (АПК) в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которые собирается внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду».
«Работникам АПК предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. Труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсионный возраст в 2024 году для женщин наступает в 58 лет, а для мужчин в 63 года в рамках переходного периода, то есть увеличится на три года. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Тогда было принято решение увеличить пенсионный возраст на пять лет.
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