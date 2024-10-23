Как не потерять деньги при бронировании тура

Осипова: не потерять деньги при бронировании тура поможет надежный туроператор
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск всегда лучше планировать через надежных туроператоров, иначе можно распрощаться с деньгами, заявила эксперт
Отпуск всегда лучше планировать через надежных туроператоров, иначе можно распрощаться с деньгами, заявила эксперт Фото:

Многие путешественники сталкиваются с финансовыми потерями, доверяясь недобросовестным компаниям. Об этом заявила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова. По ее словам, туристам стоит быть внимательнее при выборе путевок, ведь не все дешевые варианты — лучший выбор. 

«Туристы в интернете видят явно заниженную стоимость путевки или очень низкую цену, например, на проживание в отеле, покупаются на это, потому что низкая цена всегда привлекает. Это, наоборот, должно настораживать. Или еще предлагаются очень заманчивые условия — за малую стоимость много услуг. С такими компаниями лучше вообще не иметь дела» , — предупредила Осипова в интервью радио Sputnik. По ее словам, такие низкие цены в основном бывают только в интернете, а не в реальной жизни. 

Осипова отметила, что если организация предлагает перевести деньги на карту физического лица, то скорее всего это мошенники. Оплата всегда должна производиться лишь по договору и исключительно на расчетный счет турагентства, иначе можно остаться без денег.

Лучше всего организовать безопасное путешествие, по мнению Осиповой, и обратиться в проверенное турагентство. Профессионализм агентств гарантирует качество и надежность предлагаемых услуг, а наличие туроператора и регистров турагентств позволяет избежать общения с мошенниками.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать за границу. Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Турция. В лидерах также Китай и Япония.

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Многие путешественники сталкиваются с финансовыми потерями, доверяясь недобросовестным компаниям. Об этом заявила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова. По ее словам, туристам стоит быть внимательнее при выборе путевок, ведь не все дешевые варианты — лучший выбор.  «Туристы в интернете видят явно заниженную стоимость путевки или очень низкую цену, например, на проживание в отеле, покупаются на это, потому что низкая цена всегда привлекает. Это, наоборот, должно настораживать. Или еще предлагаются очень заманчивые условия — за малую стоимость много услуг. С такими компаниями лучше вообще не иметь дела» , — предупредила Осипова в интервью радио Sputnik. По ее словам, такие низкие цены в основном бывают только в интернете, а не в реальной жизни.  Осипова отметила, что если организация предлагает перевести деньги на карту физического лица, то скорее всего это мошенники. Оплата всегда должна производиться лишь по договору и исключительно на расчетный счет турагентства, иначе можно остаться без денег. Лучше всего организовать безопасное путешествие, по мнению Осиповой, и обратиться в проверенное турагентство. Профессионализм агентств гарантирует качество и надежность предлагаемых услуг, а наличие туроператора и регистров турагентств позволяет избежать общения с мошенниками. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать за границу. Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Турция. В лидерах также Китай и Япония.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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