Как не потерять деньги при бронировании тура

Многие путешественники сталкиваются с финансовыми потерями, доверяясь недобросовестным компаниям. Об этом заявила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова. По ее словам, туристам стоит быть внимательнее при выборе путевок, ведь не все дешевые варианты — лучший выбор.
«Туристы в интернете видят явно заниженную стоимость путевки или очень низкую цену, например, на проживание в отеле, покупаются на это, потому что низкая цена всегда привлекает. Это, наоборот, должно настораживать. Или еще предлагаются очень заманчивые условия — за малую стоимость много услуг. С такими компаниями лучше вообще не иметь дела» , — предупредила Осипова в интервью радио Sputnik. По ее словам, такие низкие цены в основном бывают только в интернете, а не в реальной жизни.
Осипова отметила, что если организация предлагает перевести деньги на карту физического лица, то скорее всего это мошенники. Оплата всегда должна производиться лишь по договору и исключительно на расчетный счет турагентства, иначе можно остаться без денег.
Лучше всего организовать безопасное путешествие, по мнению Осиповой, и обратиться в проверенное турагентство. Профессионализм агентств гарантирует качество и надежность предлагаемых услуг, а наличие туроператора и регистров турагентств позволяет избежать общения с мошенниками.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать за границу. Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Турция. В лидерах также Китай и Япония.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.