Россияне чаще стали летать за границу

Большинство российских туристов в ноябре этого года предпочли отправиться за границу. Доля зарубежных направлений среди выбора россиян составила 53%, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.
«Больше половины — 53% — российских туристов в ноябре отправятся за границу — за год доля зарубежных направлений выросла практически в полтора раза (+40%)», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip. Отмечается, что среди российских городов самым популярным направлением остается Москва. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Сочи. В топ десять направлений у россиян попали: Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Владивосток.
Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Стамбул, несмотря на снижение интереса к этому городу на 38% по сравнению с ноябрем прошлого года. В лидерах также Шанхай и Токио, где интерес увеличился в несколько раз.
Кроме упомянутых городов, среди популярных направлений выделяются также Дубай, Паттайя и Бангкок, хотя спрос на последний заметно снизился. В то же время, значительно возросла популярность поездок в Венгрию и Китай.
Ранее многим россиянам пришлось изменить свои туристические маршруты из-за массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Некоторые рейсы были вовсе отменены.
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