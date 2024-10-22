Россияне чаще стали летать за границу

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Москва, Санкт-Петербург и Сочи остаются самыми востребованными городами для туристов на ноябрь
Москва, Санкт-Петербург и Сочи остаются самыми востребованными городами для туристов на ноябрь Фото:

Большинство российских туристов в ноябре этого года предпочли отправиться за границу. Доля зарубежных направлений среди выбора россиян составила 53%, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

«Больше половины — 53% — российских туристов в ноябре отправятся за границу — за год доля зарубежных направлений выросла практически в полтора раза (+40%)», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip. Отмечается, что среди российских городов самым популярным направлением остается Москва. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Сочи. В топ десять направлений у россиян попали: Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Владивосток.

Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Стамбул, несмотря на снижение интереса к этому городу на 38% по сравнению с ноябрем прошлого года. В лидерах также Шанхай и Токио, где интерес увеличился в несколько раз.

Кроме упомянутых городов, среди популярных направлений выделяются также Дубай, Паттайя и Бангкок, хотя спрос на последний заметно снизился. В то же время, значительно возросла популярность поездок в Венгрию и Китай.

Ранее многим россиянам пришлось изменить свои туристические маршруты из-за массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Некоторые рейсы были вовсе отменены.

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Большинство российских туристов в ноябре этого года предпочли отправиться за границу. Доля зарубежных направлений среди выбора россиян составила 53%, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. «Больше половины — 53% — российских туристов в ноябре отправятся за границу — за год доля зарубежных направлений выросла практически в полтора раза (+40%)», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip. Отмечается, что среди российских городов самым популярным направлением остается Москва. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Сочи. В топ десять направлений у россиян попали: Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Владивосток. Самым популярным зарубежным направлением для россиян остается Стамбул, несмотря на снижение интереса к этому городу на 38% по сравнению с ноябрем прошлого года. В лидерах также Шанхай и Токио, где интерес увеличился в несколько раз. Кроме упомянутых городов, среди популярных направлений выделяются также Дубай, Паттайя и Бангкок, хотя спрос на последний заметно снизился. В то же время, значительно возросла популярность поездок в Венгрию и Китай. Ранее многим россиянам пришлось изменить свои туристические маршруты из-за массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Некоторые рейсы были вовсе отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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