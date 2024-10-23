В Госдуме раскрыли, куда уходят деньги из России

Депутат Делягин призвал остановить подпитывать Запад деньгами из России

23 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Михаил Делягин предложил закрыть западные компании в РФ и конфисковать их имущество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна перестать поддерживать экономику Запада. Москве нужно прекратить подпитку западных стран деньгами в ответ на использование Западом доходов от замороженных средств России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами», — заявил Делягин в разговоре с « Лентой.ру». Также депутат указал, что в РФ нужно провести деофшоризацию экономики (система законодательных инициатив в РФ, направленных против сокрытия доходов российских предприятий). По его словам, в случае, если предприятие управляется в стране через офшор (государство или территория внутри него, где предусмотрен льготный режим налогообложения) и его владелец не хочет возвращать центр управления компании в Россию, то такое предприятие должно быть конфисковано. Михаил Делягин добавил, что имущество западных стран и их фирм должно быть конфисковано и у них необходимо отменить интеллектуальное право. Подобное, по мнению депутата, обеспечит огромный рывок в развитии РФ, государство станет центром программного, инженерного и культурного творчества. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выделить Киеву кредит на 18 млрд евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что источником финансирования станут доходы от замороженных активов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна перестать поддерживать экономику Запада. Москве нужно прекратить подпитку западных стран деньгами в ответ на использование Западом доходов от замороженных средств России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами», — заявил Делягин в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат указал, что в РФ нужно провести деофшоризацию экономики (система законодательных инициатив в РФ, направленных против сокрытия доходов российских предприятий). По его словам, в случае, если предприятие управляется в стране через офшор (государство или территория внутри него, где предусмотрен льготный режим налогообложения) и его владелец не хочет возвращать центр управления компании в Россию, то такое предприятие должно быть конфисковано. Михаил Делягин добавил, что имущество западных стран и их фирм должно быть конфисковано и у них необходимо отменить интеллектуальное право. Подобное, по мнению депутата, обеспечит огромный рывок в развитии РФ, государство станет центром программного, инженерного и культурного творчества. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выделить Киеву кредит на 18 млрд евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что источником финансирования станут доходы от замороженных активов России.