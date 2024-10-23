В Госдуме раскрыли, куда уходят деньги из России

Депутат Делягин призвал остановить подпитывать Запад деньгами из России
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Заседание "Изборского клуба". Москва, делягин михаил
Михаил Делягин предложил закрыть западные компании в РФ и конфисковать их имущество Фото:

Россия должна перестать поддерживать экономику Запада. Москве нужно прекратить подпитку западных стран деньгами в ответ на использование Западом доходов от замороженных средств России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами», — заявил Делягин в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат указал, что в РФ нужно провести деофшоризацию экономики (система законодательных инициатив в РФ, направленных против сокрытия доходов российских предприятий). По его словам, в случае, если предприятие управляется в стране через офшор (государство или территория внутри него, где предусмотрен льготный режим налогообложения) и его владелец не хочет возвращать центр управления компании в Россию, то такое предприятие должно быть конфисковано.

Михаил Делягин добавил, что имущество западных стран и их фирм должно быть конфисковано и у них необходимо отменить интеллектуальное право. Подобное, по мнению депутата, обеспечит огромный рывок в развитии РФ, государство станет центром программного, инженерного и культурного творчества.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выделить Киеву кредит на 18 млрд евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что источником финансирования станут доходы от замороженных активов России.

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Россия должна перестать поддерживать экономику Запада. Москве нужно прекратить подпитку западных стран деньгами в ответ на использование Западом доходов от замороженных средств России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами», — заявил Делягин в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат указал, что в РФ нужно провести деофшоризацию экономики (система законодательных инициатив в РФ, направленных против сокрытия доходов российских предприятий). По его словам, в случае, если предприятие управляется в стране через офшор (государство или территория внутри него, где предусмотрен льготный режим налогообложения) и его владелец не хочет возвращать центр управления компании в Россию, то такое предприятие должно быть конфисковано. Михаил Делягин добавил, что имущество западных стран и их фирм должно быть конфисковано и у них необходимо отменить интеллектуальное право. Подобное, по мнению депутата, обеспечит огромный рывок в развитии РФ, государство станет центром программного, инженерного и культурного творчества. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выделить Киеву кредит на 18 млрд евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что источником финансирования станут доходы от замороженных активов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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