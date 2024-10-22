ЕС выделит 18 млрд евро на кредит Украине за счет доходов от активов РФ

23 октября 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Евросоюз одобрил очередной кредит для Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евросоюз планирует выделить Украине кредит в размере около 18 миллиардов евро. Источником финансирования станут доходы, полученные от замороженных российских активов. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины. Открывает путь аналогичное решение Соединенных Штатов», — сказал Линднер, передает агентство DPA. Немецкий политик отметил, что оценил заявление министра финансов США Джанет Йеллен. Ранее она анонсировала, что за счет доходов от замороженных российских активов США направят Украине 20 миллиардов долларов. Европейский парламент 22 октября одобрил кредит Киеву в размере 35 миллиардов долларов. Погашение этого кредита планируется осуществить за счет доходов от замороженных российских активов. Предложение поддержали 518 депутатов из 635 голосовавших. Депутат Европарламента из Польши Гжегож Браун назвал этот займ воровством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз планирует выделить Украине кредит в размере около 18 миллиардов евро. Источником финансирования станут доходы, полученные от замороженных российских активов. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины. Открывает путь аналогичное решение Соединенных Штатов», — сказал Линднер, передает агентство DPA. Немецкий политик отметил, что оценил заявление министра финансов США Джанет Йеллен. Ранее она анонсировала, что за счет доходов от замороженных российских активов США направят Украине 20 миллиардов долларов. Европейский парламент 22 октября одобрил кредит Киеву в размере 35 миллиардов долларов. Погашение этого кредита планируется осуществить за счет доходов от замороженных российских активов. Предложение поддержали 518 депутатов из 635 голосовавших. Депутат Европарламента из Польши Гжегож Браун назвал этот займ воровством.