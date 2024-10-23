Алаудинов назвал решающий месяц для СВО

Алаудинов: решающим для СВО месяцем станет ноябрь 2024 года
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов заявил, что в ноябре текущего года в СВО будет поставлена основная точка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ноябрь 2024 года станет решающим месяцем в спецоперации. В это время будет поставлена основная точка конфликта на Украине, сообщил командир всего спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На передовой, на всех направлениях, где российские войска двигаются, противник трещит по всем швам <…> Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что результат этого месяца будет серьезным.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что сроки окончания СВО зависят от российской стороны. По его словам, конфликт завершится, когда страна решит «остановиться», передает «Национальная служба новостей».

Помимо прочего, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что украинский конфликт завершится, когда РФ посчитает это «приемлемым и выгодным». По его словам, подобную позицию по завершению ситуации должны понимать все.

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Ноябрь 2024 года станет решающим месяцем в спецоперации. В это время будет поставлена основная точка конфликта на Украине, сообщил командир всего спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На передовой, на всех направлениях, где российские войска двигаются, противник трещит по всем швам <…> Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что результат этого месяца будет серьезным. Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что сроки окончания СВО зависят от российской стороны. По его словам, конфликт завершится, когда страна решит «остановиться», передает «Национальная служба новостей». Помимо прочего, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что украинский конфликт завершится, когда РФ посчитает это «приемлемым и выгодным». По его словам, подобную позицию по завершению ситуации должны понимать все.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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