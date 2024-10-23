Что известно о новом заместителе уральского полпреда Жоги Рындине. Фото

Экс-куратор двух федеральных округов и спортсмен стал замполпреда в УрФО

23 октября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Сергей Рындин (первый слева) сопровождал полпреда Артема Жогу во время визита в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым заместителем полпреда президента в УрФО Артема Жоги официально назначен Сергей Рындин — выходец из структур Кремля, бывший куратор двух федеральных округов и большой поклонник спорта. В силу специфики работы официальная биография топ-чиновника лаконична. URA.RU рассказывает, что известно об одном из самых «закрытых» VIP-сотрудников полпредства. Карьера Рындина давно связана с политикой. Он родом из Ростова-на-Дону. С начала 2010-х — то есть больше десяти лет — Рындин работал в управлении внутренней политики администрации президента (УВП АП), курируя различные вопросы, относящиеся к Центральному федеральному округу (ЦФО) и Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Какие именно — предмет гостайны, утверждают источники URA.RU. Последние 2,5 года Рындин занимался новыми территориями РФ. Первое время он ездил по всем четырем регионам, в том числе сопровождая первого замглавы АП Сергея Кириенко. Затем больше года, начиная с января 2023-го, руководил комиссией по взаимодействию с военно-гражданской администрацией (ВГА) Харьковской области. Сама администрация был создана в июле 2022 года в Белгороде — туда Рындин из Ростова ездил в постоянные долгие командировки. В Белгороде в январе, феврале и марте 2023-го он еженедельно, по пятницам, проводил личные приемы для вынужденных переселенцев из Харьковской области. «Фактически Рындин был связующим звеном между Кремлем и харьковской ВГА. Он собирал данные для администрации президента, озвучивал вводные. То есть был, по сути, представителем АП», — сообщает источник. Вероятно, единственное публичное выступление Рындина того времени — появление в ролике канала «Харьков Народный»: на видео при поддержке ОНФ волонтеры и сотрудники ВГА собирают помощь военным — термобелье, зимние спальные мешки, продовольствие, масксети. Среди принимавших груз был и Рындин. «Эти ребята, действительно, образец мужества, героизма, стойкости. Каждый день они рискуют жизнью, и сегодня мы передаем им подарки, показывая им, что вся страна с ними. Все их поддерживают, любят и ждут их возвращения домой с победой», — произносит Рындин в ролике. Новый замполпреда пользуется репутацией очень принципиального и немногословного человека. Собеседники URA.RU, пересекавшиеся с Рындиным по работе, характеризуют его как педантичного и внимательного к деталям специалиста. Известно, что в свободное время Рындин увлекается спортом. Больших успехов он достиг в плавании, боксе и, особенно, в стрельбе. Рындин — кандидат юридических наук. В полпредстве он сменил Татьяну Костареву, которая ушла из полпредства следом за Владимиром Якушевым, перешедшим в Совет Федерации. На матче «Трактора» с «Адмиралом» Сергей Рындин (третий слева) наблюдал за игрой из VIP-ложи вместе с полпредом Артемом Жогой и губернатором Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым заместителем полпреда президента в УрФО Артема Жоги официально назначен Сергей Рындин — выходец из структур Кремля, бывший куратор двух федеральных округов и большой поклонник спорта. В силу специфики работы официальная биография топ-чиновника лаконична. URA.RU рассказывает, что известно об одном из самых «закрытых» VIP-сотрудников полпредства. Карьера Рындина давно связана с политикой. Он родом из Ростова-на-Дону. С начала 2010-х — то есть больше десяти лет — Рындин работал в управлении внутренней политики администрации президента (УВП АП), курируя различные вопросы, относящиеся к Центральному федеральному округу (ЦФО) и Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Какие именно — предмет гостайны, утверждают источники URA.RU. Последние 2,5 года Рындин занимался новыми территориями РФ. Первое время он ездил по всем четырем регионам, в том числе сопровождая первого замглавы АП Сергея Кириенко. Затем больше года, начиная с января 2023-го, руководил комиссией по взаимодействию с военно-гражданской администрацией (ВГА) Харьковской области. Сама администрация был создана в июле 2022 года в Белгороде — туда Рындин из Ростова ездил в постоянные долгие командировки. В Белгороде в январе, феврале и марте 2023-го он еженедельно, по пятницам, проводил личные приемы для вынужденных переселенцев из Харьковской области. «Фактически Рындин был связующим звеном между Кремлем и харьковской ВГА. Он собирал данные для администрации президента, озвучивал вводные. То есть был, по сути, представителем АП», — сообщает источник. Вероятно, единственное публичное выступление Рындина того времени — появление в ролике канала «Харьков Народный»: на видео при поддержке ОНФ волонтеры и сотрудники ВГА собирают помощь военным — термобелье, зимние спальные мешки, продовольствие, масксети. Среди принимавших груз был и Рындин. «Эти ребята, действительно, образец мужества, героизма, стойкости. Каждый день они рискуют жизнью, и сегодня мы передаем им подарки, показывая им, что вся страна с ними. Все их поддерживают, любят и ждут их возвращения домой с победой», — произносит Рындин в ролике. Новый замполпреда пользуется репутацией очень принципиального и немногословного человека. Собеседники URA.RU, пересекавшиеся с Рындиным по работе, характеризуют его как педантичного и внимательного к деталям специалиста. Известно, что в свободное время Рындин увлекается спортом. Больших успехов он достиг в плавании, боксе и, особенно, в стрельбе. Рындин — кандидат юридических наук. В полпредстве он сменил Татьяну Костареву, которая ушла из полпредства следом за Владимиром Якушевым, перешедшим в Совет Федерации.