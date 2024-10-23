Священники Екатеринбургской епархии доставили ночью 23 октября в уральскую столицу ковчег с частицами мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. Однако самолет со святыней не смог сразу приземлиться в аэропорту Кольцово из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы борта. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, передает корреспондент URA.RU.
«Святая Евфросиния Полоцкая посетила екатеринбургскую землю. Удивительным образом она пожелала облогословить не только Екатеринбург, но и окрестные земли. Сегодня ночью самолет, который летел, принося нам ковчег со святыми мощами, не мог приземлиться. Он совершал круги, облетая Екатеринбург, пределы Екатеринбургской епархии», — сказал митрополит.
Самолет летел из Санкт-Петербурга, но не смог сесть в Екатеринбурге, как и другие семь рейсов, которые ушли на запасные аэродромы. Нарушения в расписании произошли из-за выкатившегося борта за ВПП. Спустя время в аэропорту заявили, что самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме.
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