Трое тюменцев похитили тонны зерна в Курганской области

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Тюменцы проникли на курганские склады и похитили тонны зерна
Тюменцы проникли на курганские склады и похитили тонны зерна Фото:

На троих жителей Тюменской области возбудили уголовные дела из-за кражи нескольких тонн овса и пшеницы из курганских складов в Шатровском округе. Также злоумышленники похитили тепловую пушку, аккумулятор и набор инструментов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. 

«В результате первого проникновения злоумышленников на склад в середине апреля оказались похищены тепловая пушка, аккумуляторная батарея, медный кабель и набор инструментов. Через несколько дней фигуранты похитили тонну овса, а в мае — тонну пшеницы. Оперуполномоченные выяснили, что к хищениям причастны три жителя Тюменской области — 20, 27 и 35 лет», — сообщается на сайте ведомства.

По данным УМВД региона, злоумышленники подыскали отдаленные склады и трижды проникли на частную территорию в ночное время. Похищенное вывозили на грузовике, специально купленном для этой цели одним из фигурантов. После совершения преступлений в Курганской области они вернулись в свой регион и там были задержаны полицией после очередной кражи. Похищенное зерно они успели сбыть, техника и инструменты были изъяты.

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На троих жителей Тюменской области возбудили уголовные дела из-за кражи нескольких тонн овса и пшеницы из курганских складов в Шатровском округе. Также злоумышленники похитили тепловую пушку, аккумулятор и набор инструментов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.  «В результате первого проникновения злоумышленников на склад в середине апреля оказались похищены тепловая пушка, аккумуляторная батарея, медный кабель и набор инструментов. Через несколько дней фигуранты похитили тонну овса, а в мае — тонну пшеницы. Оперуполномоченные выяснили, что к хищениям причастны три жителя Тюменской области — 20, 27 и 35 лет», — сообщается на сайте ведомства. По данным УМВД региона, злоумышленники подыскали отдаленные склады и трижды проникли на частную территорию в ночное время. Похищенное вывозили на грузовике, специально купленном для этой цели одним из фигурантов. После совершения преступлений в Курганской области они вернулись в свой регион и там были задержаны полицией после очередной кражи. Похищенное зерно они успели сбыть, техника и инструменты были изъяты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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