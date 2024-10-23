Трое тюменцев похитили тонны зерна в Курганской области

На троих жителей Тюменской области возбудили уголовные дела из-за кражи нескольких тонн овса и пшеницы из курганских складов в Шатровском округе. Также злоумышленники похитили тепловую пушку, аккумулятор и набор инструментов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«В результате первого проникновения злоумышленников на склад в середине апреля оказались похищены тепловая пушка, аккумуляторная батарея, медный кабель и набор инструментов. Через несколько дней фигуранты похитили тонну овса, а в мае — тонну пшеницы. Оперуполномоченные выяснили, что к хищениям причастны три жителя Тюменской области — 20, 27 и 35 лет», — сообщается на сайте ведомства.
По данным УМВД региона, злоумышленники подыскали отдаленные склады и трижды проникли на частную территорию в ночное время. Похищенное вывозили на грузовике, специально купленном для этой цели одним из фигурантов. После совершения преступлений в Курганской области они вернулись в свой регион и там были задержаны полицией после очередной кражи. Похищенное зерно они успели сбыть, техника и инструменты были изъяты.
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