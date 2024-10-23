«Молодой и перспективный»: что известно о задержанном начальнике ОВО Салехарда. Фото

Начальнику ОВО Салехарда Билю предъявлено обвинение в превышении полномочий
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Задержанный начальник ОВО Салехарда был назначен на должность два года назад (архивное фото)
Задержанный начальник ОВО Салехарда был назначен на должность два года назад (архивное фото) Фото:
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В Салехарде 18 октября оперативниками РУФСБ по Тюменской области при участии следователей окружного управления следкома был задержан руководитель городского отдела вневедомственной охраны Андрей Биль. Что известно о задержанном сотруднике Росгвардии и его уголовном деле — в материале URA.RU.

Служба и специальное звание

Биль начал службу во вневедомственной охране в 2016 году. В 2020 году имел звание старшего лейтенанта полиции. На должность начальника ОВО в Салехарде был назначен в октябре 2022 года, накануне 70-летия службы вневедомственной охраны РФ. К тому времени он уже имел специальное звание капитана полиции.

«Молодой, перспективный. Работу знает с азов, в структуру вневедомственной охраны перешёл служить более шести лет назад», — характеризовали его коллеги.

Одной из проблем подразделения был дефицит сотрудников. По данным источников агентства, Биль активно привлекал сотрудников из Ставропольского Края. По мнению инсайдеров, его кадровая политика была связана с укреплением авторитета, так как, за год работы взаимопонимания со старослужащими у него не возникло.

Уголовное дело и задержание

Уголовное дело в отношении Биля было возбуждено следователями окружного СУ СКР по материалам оперативно-следственной разработки РУФСБ Тюменской области. Руководитель отдела вневедомственной охраны был задержан 18 октября в собственном доме. Кадры задержания опубликовала ФСБ. Следователи уже предъявили ему обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий».

«Используя властные возможности занимаемой должности, Биль привлекал находящихся в прямом подчинении сотрудников к проведению строительных и ремонтных работ на своем земельном участке и доме. При этом обвиняемый освобождал их от служебных обязанностей в рабочее время, с сохранением за ними по месту службы заработной платы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным источников агентства, Биль находится под стражей.

Андрей Биль в 2020 году в звании старшего лейтенанта
Андрей Биль в 2020 году в звании старшего лейтенанта
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В Салехарде 18 октября оперативниками РУФСБ по Тюменской области при участии следователей окружного управления следкома был задержан руководитель городского отдела вневедомственной охраны Андрей Биль. Что известно о задержанном сотруднике Росгвардии и его уголовном деле — в материале URA.RU. Служба и специальное звание Биль начал службу во вневедомственной охране в 2016 году. В 2020 году имел звание старшего лейтенанта полиции. На должность начальника ОВО в Салехарде был назначен в октябре 2022 года, накануне 70-летия службы вневедомственной охраны РФ. К тому времени он уже имел специальное звание капитана полиции. Одной из проблем подразделения был дефицит сотрудников. По данным источников агентства, Биль активно привлекал сотрудников из Ставропольского Края. По мнению инсайдеров, его кадровая политика была связана с укреплением авторитета, так как, за год работы взаимопонимания со старослужащими у него не возникло. Уголовное дело и задержание Уголовное дело в отношении Биля было возбуждено следователями окружного СУ СКР по материалам оперативно-следственной разработки РУФСБ Тюменской области. Руководитель отдела вневедомственной охраны был задержан 18 октября в собственном доме. Кадры задержания опубликовала ФСБ. Следователи уже предъявили ему обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий». В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным источников агентства, Биль находится под стражей.
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