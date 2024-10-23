В Салехарде 18 октября оперативниками РУФСБ по Тюменской области при участии следователей окружного управления следкома был задержан руководитель городского отдела вневедомственной охраны Андрей Биль. Что известно о задержанном сотруднике Росгвардии и его уголовном деле — в материале URA.RU.
Служба и специальное звание
Биль начал службу во вневедомственной охране в 2016 году. В 2020 году имел звание старшего лейтенанта полиции. На должность начальника ОВО в Салехарде был назначен в октябре 2022 года, накануне 70-летия службы вневедомственной охраны РФ. К тому времени он уже имел специальное звание капитана полиции.
«Молодой, перспективный. Работу знает с азов, в структуру вневедомственной охраны перешёл служить более шести лет назад», — характеризовали его коллеги.
Одной из проблем подразделения был дефицит сотрудников. По данным источников агентства, Биль активно привлекал сотрудников из Ставропольского Края. По мнению инсайдеров, его кадровая политика была связана с укреплением авторитета, так как, за год работы взаимопонимания со старослужащими у него не возникло.
Уголовное дело и задержание
Уголовное дело в отношении Биля было возбуждено следователями окружного СУ СКР по материалам оперативно-следственной разработки РУФСБ Тюменской области. Руководитель отдела вневедомственной охраны был задержан 18 октября в собственном доме. Кадры задержания опубликовала ФСБ. Следователи уже предъявили ему обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий».
«Используя властные возможности занимаемой должности, Биль привлекал находящихся в прямом подчинении сотрудников к проведению строительных и ремонтных работ на своем земельном участке и доме. При этом обвиняемый освобождал их от служебных обязанностей в рабочее время, с сохранением за ними по месту службы заработной платы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным источников агентства, Биль находится под стражей.
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