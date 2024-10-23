Стало известно, кого убили в массовой бойне в кафе Богдановича. Фото

В Богдановиче в кафе забили насмерть 45-летнего Сергея Махнева
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Драка началась в момент празднования дня рождения Фото:

Погибшим в массовой драке 21 октября в кафе Богдановича (Свердловская область) оказался 45-летний Сергей Махнев. Об этом рассказала его супруга Наталья.

«21 октября не стало любимого мужа, отца, сына, брата, друга Махнева Сергея Евгеньевича. Прощание состоится в МАУ «Мемориал», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». С погибшим простились днем 23 октября.

Драка произошла ночью 20 октября в кафе «Апшерон» между посетителями. В этот момент компания местных жителей отмечала юбилей своего родственника. Махнев не выдержал удара, упал на пол и скончался. Потасовка попала на видео. Силовики уже установили личности всех участников потасовки.

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Погибшим в массовой драке 21 октября в кафе Богдановича (Свердловская область) оказался 45-летний Сергей Махнев. Об этом рассказала его супруга Наталья. «21 октября не стало любимого мужа, отца, сына, брата, друга Махнева Сергея Евгеньевича. Прощание состоится в МАУ «Мемориал», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». С погибшим простились днем 23 октября. Драка произошла ночью 20 октября в кафе «Апшерон» между посетителями. В этот момент компания местных жителей отмечала юбилей своего родственника. Махнев не выдержал удара, упал на пол и скончался. Потасовка попала на видео. Силовики уже установили личности всех участников потасовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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