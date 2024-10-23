Экстренные службы работают в пятиэтажном доме в Сухом Логу (Свердловская область) по ул. Белинского, 49Б, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадавших нет, в госпитализации никто не нуждается. С таким заявлением выступил мэр Рафаил Мингалимов.
«Во-первых, все экстренные службы находятся на месте. Самое главное, пострадавших никаких нет. В госпитализации никто не нуждается. Все живы и здоровы. Повреждений существенных к дому не причинено. Конечно, мы видим, что стекла повреждены. И сейчас мы наводим порядок, в течение двух часов все организуем», — сказал Мингалимов.
По его словам, в доме есть небольшие повреждения, которые будут восстановлены. «Ни о какой эвакуации речь вести не приходится», — отметил глава Сухого Лога.
Хлопок произошел днем 23 октября. От взрыва в двух квартирах и подъезде выбило окна. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и силовики. Известно, что во время инцидента в пятиэтажке чудом не пострадала пятилетняя девочка.
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