Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за санкций

23 октября 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

В развитых странах продолжается хронический рост долговой нагрузки, рассказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Из-за односторонних санкций Запада в мире может случиться новый экономический кризис. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани. «Сохраняется <…> кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах», — объяснил Путин в ходе своего вступительного слова на саммите БРИКС. Трансляцию его выступления вел ТАСС. Также президент порассуждал над влиянием односторонних санкций на кризисный потенциал. По его словам, это является серьезной проблемой, усугубляющей экономический кризис. Среди других причин президент указал протекционизм, а также недобросовестную конкуренцию между странами.



Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем принимают участие 36 стран. URA.RU публиковало главные заявления Путина в ходе саммита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за односторонних санкций Запада в мире может случиться новый экономический кризис. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани. «Сохраняется <…> кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах», — объяснил Путин в ходе своего вступительного слова на саммите БРИКС. Трансляцию его выступления вел ТАСС. Также президент порассуждал над влиянием односторонних санкций на кризисный потенциал. По его словам, это является серьезной проблемой, усугубляющей экономический кризис. Среди других причин президент указал протекционизм, а также недобросовестную конкуренцию между странами. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем принимают участие 36 стран. URA.RU публиковало главные заявления Путина в ходе саммита.