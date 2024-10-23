В Новом Уренгое перенесли рейсы в Уфу на завтра
В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейсы в Уфу. Пассажиры должны были вылететь сегодня в 16:15.
«Решение о переносе авиарейса приняла авиакомпания. Размещением людей занимаются ее представители, рейс регулярный», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.
Воздушные перевозки были перенесены на 24 октября. Отправление самолетов запланировано на 09:30 утра.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Тюмень. Вылет перенесли на шесть с половиной часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!