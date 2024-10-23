В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейсы в Уфу

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В Новом Уренгое перенесли рейсы в Уфу на завтра
В Новом Уренгое перенесли рейсы в Уфу на завтра Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейсы в Уфу. Пассажиры должны были вылететь сегодня в 16:15.

«Решение о переносе авиарейса приняла авиакомпания. Размещением людей занимаются ее представители, рейс регулярный», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

Воздушные перевозки были перенесены на 24 октября. Отправление самолетов запланировано на 09:30 утра.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Тюмень. Вылет перенесли на шесть с половиной часов.

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В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейсы в Уфу. Пассажиры должны были вылететь сегодня в 16:15. «Решение о переносе авиарейса приняла авиакомпания. Размещением людей занимаются ее представители, рейс регулярный», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя. Воздушные перевозки были перенесены на 24 октября. Отправление самолетов запланировано на 09:30 утра. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Тюмень. Вылет перенесли на шесть с половиной часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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