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01:15
Спортсмен из Тюмени напал на экс-бойца ММА Рзаева. Видео
01:13
National Interest раскрыл секрет успеха российской тактики ведения СВО
01:08
МВД Турции объявило о своей версии теракта в Анкаре и назвало подозреваемых
Путин забронировал у Африки дефицитный кофе и какао-бобы
01:02
Губернатор Куйвашев рассказал о перспективах «Сухого порта»
00:54
США официально обратятся к Китаю по поводу слухов об участии КНДР в спецоперации
00:44
Дипломаты прокомментировали отъезд Эрдогана с саммита БРИКС в Турцию
Как в России изменились цены на продукты. Инфографика
00:43
ВСУ пожаловались на сильное ухудшение ситуации в Селидово и Горняке
00:31
Певица Савичева на фоне скандала с Глюкозой вспомнила о работе с Фадеевым
00:24
Экс-губернатор ХМАО получила новую должность в Совете Федерации
Россия инвестирует в теневой флот для перевозки нефти
00:20
Рейс Utair из Тюмени в ЯНАО задержан почти на сутки. Скрин
23 октября 2024
23:56
В России зафиксировали скачок инфляции и рост цен на продукты
23:56
Эрдоган решил покинуть саммит БРИКС в экстренном порядке
Назван решающий месяц для спецоперации: главное об СВО на Украине к вечеру 23 октября
23:46
Глава Перми наградил участника СВО и его мать. Фото
23:45
В Южной Корее жестко прошлись по Зеленскому из-за слухов о бойцах КНДР на СВО
23:43
Курганская пенсионерка, соврав полиции, перевела сотни тысяч рублей мошенникам
Путин нарастит экономическое и военное сотрудничество с Ираном
23:37
В Екатеринбурге пенсионер устроил стрельбу из-за шума
23:28
Захарова: Украина внесла генсека ООН Гутерреша в список на уничтожение
23:18
Nvidia запретила россиянам обновлять драйверы видеокарт
Эрдоган понаблюдает, как Россия и Запад будут драться за него
23:01
Лукашенко заявил о «спрятанных» военных КНДР в зоне СВО и Курской области
23:01
В челябинском городе ребенок рухнул в забытый коммунальщиками колодец
22:57
В Верхней Пышме десятки квартир залило кипятком. Видео
Власти России спасут лес повышением зарплат
22:53
Федеральную трассу в Тюменской области патрулирует ГИБДД
22:46
Стартовал прием заявок на конкурс «Картина мира» для молодых художников
22:44
Захарова: нападение британского дипломата на журналистов показывает состояние их общества
В Турции произошел теракт на аэрокосмической компании: что известно о погибших и заложниках. Видео
22:39
В Перми расторгли контракт с компанией, реконструирующей Чусовской мост
22:39
Подруга 98-летнего автора хитов Пугачевой рассказала о привычках, которые привели его к долголетию
1
22:35
Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на СВО
Россия будет развивать пригород по примеру Китая и Японии
22:32
Life узнал, чем мировых лидеров угощали в Казани
22:27
Супруга челябинского депутата возвращается в политику после участия в СВО
3
22:27
Пять лучших фильмов для осенних вечеров: что посмотреть
Справедливый миропорядок, реформа ООН и Украина: о чем договорились лидеры БРИКС
22:18
Как приготовить дома чак-чак, которым угощали мировых лидеров на БРИКС
22:07
Си Цзиньпин процитировал роман русского писателя
1
21:46
Пиарщики мэра Екатеринбурга набросились на Высокинского после критики от Матвиенко
4
Путин выдержал баланс между интересами БРИКС и ссорой с Западом
21:36
Эрдоган пытается вернуть роль медиатора в украинском конфликте
1
21:33
Лукашенко рассказал о самом опасном оружии России
21:31
Shot: ВС РФ уничтожили базу ВСУ под Харьковом. Видео
Где сейчас Анатолий Чубайс и могут ли его экстрадировать в Россию
21:25
В России за неделю подорожали медикаменты
1
21:20
Сливочное масло, водка и мясо: что подорожало в России за неделю
1
21:20
В Тюмени взлетят цены на бытовую технику
Александр Лукашенко будет баллотироваться на новый срок: самые яркие цитаты белорусского президента. Фото
21:19
«Автомобилист» минимально проиграл московскому «Динамо» в КХЛ. Видео
1
21:11
В Пентагоне объяснили, почему не передали Украине дальнобойные ракеты
21:03
Для мировых лидеров в Казани приготовили 130 килограмм чак-чака. Видео
Зачем Россия сокращает экспорт удобрений на фоне роста мировых цен на них
21:00
В Салехарде задержали начальника Росгвардии, а в школе Губкинского произошла стрельба: события дня
1
21:00
Закрытые роддома, новый департамент и приезд африканской звезды: главное за 23 октября в Кургане
20:56
Челябинский ХК «Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Мирные инициативы и массовый отказ от доллара: о чем мировые лидеры рассказали Путину на БРИКС
20:55
Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным
1
20:52
Депутатам Екатеринбурга поднимут выплаты на подарки — впервые за 15 лет
1
20:48
В Перми резко подорожали похороны
Путин обозначил суть БРИКС тремя тезисами: главные заявления лидера России
20:47
Движение трамваев в центр Екатеринбурга встало из-за аварии. Фото
20:45
Эрдоган пообещал Путину решить проблемы в банковской сфере
1
20:45
Челябинцам назвали самые благоприятные для жизни районы в 2024 году. Фото
СФ принял ряд законов: что известно о поправках по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль
20:41
Власти назвали новую дату запуска скоростных электричек «Финист» в Кизел
20:37
Роскомнадзор заявил о блокировке звонков в мессенджерах
1
20:32
В Турции увидели связь между терактом и участием Эрдогана в БРИКС
1
В окно спальни премьера Израиля Нетаньяху прилетел беспилотник: что об этом известно
20:20
Депутат Госдумы Марков взял самоотвод от назначения на ключевой пост в ХМАО
4
20:17
Телеведущая Малышева обратилась к Госдуме из-за соли
14
20:14
Путин выразил соболезнования Эрдогану по поводу теракта в Турции
3
20:11
Ямальские школьники изготовили окопные свечи для участников СВО
20:06
Курганские власти отправили пиломатериалы для стройки блиндажей в зоне СВО. Фото
1
20:06
Евросоюз окончательно утвердил механизм кредитования Киева на 35 млрд евро
1
20:02
В Екатеринбурге женщина выпала из окна 30-этажного дома. Фото
1
20:01
Екатеринбуржцы раскупили билеты на новогодние постановки — даже за 15 тысяч. Скрин
2
19:53
Петербуржца посадили за «плохие слова» про Путина
2
19:49
Якушев проинспектировал губернатора, устроившего самые скандальные выборы
19:48
В Тюмени в микрорайоне Мыс построят крупную школу
19:45
Суд Троицка взыскал с экс-чиновника миллион рублей за продажу служебной квартиры
19:40
На случай дефицита: как сделать сливочное масло дома
6
19:39
Губернатор Шумков анонсировал новую поддержку для детей участников СВО
19:36
Жителей Пермского края предупредили о мокром снеге и гололеде
19:33
NZZ: Путин чувствует слабость Запада
19:31
Тюменский лесной магнат проштрафился перед правительством региона
19:30
Гендиректор челябинской фирмы попал под следствие за ущерб обороне страны
19:30
Закрытые роддома в Курганской области: причины и последствия
7
19:24
Один из старейших заводов Урала превратят в туристическую точку
19:21
Бизнес опроверг заявление мэрии Екатеринбурга о судьбе ТЦ «Дирижабль»
2
19:20
Свердловским военкомам уже год не дают отпуска
4
19:19
СК: в Курской области взяты в плен 130 бойцов ВСУ
3
19:17
Моди улетел из Казани, чтобы встретиться с Шольцем
19:17
Что депутаты ямальского парламентария обсудили в канун 44 заседания
19:14
В Екатеринбурге рядом с лицеем обнаружили труп 11-классника. Видео
1
19:12
Литва расторгает соглашение о судоходстве с Россией, оно действовало 30 лет
8
19:10
В ХМАО жители поселка боятся остаться без единственного Дворца культуры
3
19:10
Председатель гордумы Ноябрьска сплотила новую команду с помощью страйкбола
19:08
Появилось видео с террористами в Турции
1
19:08
На Ямале подросток угнал машину и бросил ее на улице
19:05
Песков: предложенная Путиным платформа инвестиций БРИКС — не альтернатива SWIFT
2
19:03
Власти Шурышкарского района ЯНАО опровергли информацию о ликвидации деревень
19:01
Депутат Шадринска заявил о тотальной нехватке врачей после поста Миронова. Видео
10
18:58
Bild: Эрдоган хочет заставить Запад ревновать к России
1
18:53
Власти Нижневартовска определились с кандидатурой главного строителя
18:53
Пермская прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых
18:53
Мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко после разноса из-за плохого транспорта. Видео
7
18:49
Baza: сотрудников Росгвардии поймали на сбыте мефедрона
3
18:48
Тюменцев обманывают от лица сотрудников департамента соцразвития
18:48
Тюменские власти придумали способ привлечь внимание к обмелению Туры на федеральном уровне
18:44
В Сургуте появится новая дорога на въезде в город
1
18:44
NTV: террористы могли взять заложников в Турции. Видео
3
18:43
На проспект Победы в Челябинске вернули автобусы
1
18:40
Полицейские из ЯНАО задержали курьера мошенников, но похищенных миллионов не нашли
1
18:37
МВД Турции: на аэрокосмической корпорации произошел теракт, есть погибшие
18:36
У фигурантов дела о хищении в рамках гособоронзаказа изъяли имущество
3
18:35
В Госдуме появился портрет курганца, который встречался с полпредом Жогой. Фото
1
18:31
Челябинские полицейские задержали цыган, наживавшихся на махинациях с ипотекой
2
18:24
Якушев и Фальков проконтролируют ремонт студенческих общежитий
18:21
Власти рассказали, когда откроют движение по Алебашевской в Тюмени
18:15
Пошаговое руководство: как в Кургане оформить «Пушкинскую карту»
18:13
Минтранспорта предупредило пермяков о новых ограничениях движения. Схема
18:09
В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейсы в Уфу
1
18:09
Силовики ХМАО заблокировали telegram-канал, где неизвестные угрожали устроить нападения на школы
18:09
Тобольский Кремль остался без директора
1
18:08
Челябинским предприятиям не хватает закройщиков и швей. Скрин
18:02
ВСУ записали приветственное видео для военнопленных из КНДР
13
18:02
Приговор погромщику ресторана в центре Екатеринбурга вступил в силу
5
18:00
Основной претендент на пост мэра Кургана Науменко представил свою программу
6
17:57
Хирурги удалили челюсть свердловчанину и заменили ее цементом
2
17:55
«РЖД» засудили дочку «Газпрома» в ХМАО за перевозку тяжелых химикатов
17:53
112: Гуф избил сотрудника Росгвардии
2
17:52
Кому Россия продает удобрения, кроме США
17:45
Мэрия Екатеринбурга заняла участок для новой станции метро
4
17:43
Союзники Лондона предпочли саммит БРИКС
4
17:41
На Ямал прилетел знаменитый стилист Георгий Кот
17:39
«Ипотеку гасят»: жителей ХМАО застали за необычным ритуалом. Видео
17:37
Диетолог объяснила, как не набрать вес за осень и зиму
2
17:35
«Свидетельствует о недавнем заражении»: врач рассказала, как вылечить сухой и влажный кашель
1
17:30
Британский дипломат напал на российских журналистов. Видео
9
17:29
Отменен приговор 16 свердловчанам, которых обвинили в крупной краже у «Газпрома»
17:27
Московская фирма не смогла разработать проект ремонта тюменского моста
1
17:26
В Казанской декларации БРИКС опубликовали позиции мировых лидеров по Украине
17:25
Уральские аграрии заканчивают сбор урожая
2
17:24
Тюменский ресторатор стала спикером на международной выставке
1
17:24
В курганском правительстве создали новый департамент
11
17:23
В Перми выявлен еще один заболевший корью
17:23
Многодетных челябинцев ждут за выплатой на автомобиль
1
17:20
Как сейчас выглядит автоспортивный комплекс «Трасса 74» в Челябинске. Фото
2
17:17
Минниханов встретил Эрдогана на родном языке. Видео
4
17:16
В пермских школах резко снизилось качество обедов из-за инфляции
3
17:14
Матвиенко поддержала стройку в Екатеринбурге гигантского роддома, который презентовала Бабушкина
1
17:13
Челябинцев призвали регистрировать жилье по закону о дачной амнистии
2
17:10
В Кургане резко взлетели цены на сливочное масло. Скрин
20
17:10
Челябинцы не могут уехать из микрорайона Парковый на общественном транспорте. Фото, видео
4
17:08
Фадеев объяснился из-за задержания Глюкозы
7
17:08
На Ямале завершился северный завоз
17:01
В Екатеринбурге взлетели зарплаты портных
2
17:00
Бизнесмен из Магнитогорска собрался выпускать водку «Слеза Михалыча»
16:52
Скандальный силовик-«решала» из Екатеринбурга погиб на СВО
8
16:51
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
1
16:50
Гид по самым ярким вечеринкам на Хэллоуин в Екатеринбурге
7
16:47
Энергетики в Сургуте проводят для школьников занятия в котельной
3
16:45
На Украине у Таисии Повалий отобрали имущество за поддержку СВО
7
16:41
Рыбак из ЯНАО открыл зимний сезон. Фото, видео
16:40
В Копейске под снос попали четыре жилых дома. Фото
16:40
МЧС предупредило жителей ХМАО о замене летней резины
16:38
Путин предупредил БРИКС об опасности доллара. Видео
5
16:36
Замгенпрокурора РФ Зайцев озаботился проблемами уральских бойцов СВО
2
16:36
В Тюмени опровергли информацию о стрельбе по автобусу. Фото
16:33
Питерские пожарные разделись ради благотворительности. Видео
2
16:32
Купеческую усадьбу в центре Перми отремонтируют за 2,7 миллиона рублей
16:32
Чем известна мировая звезда Lizwi, которая споет в новом баре жены бизнесмена Парышева в Кургане
3
16:32
Пермский минфин рассказал, когда снизится ключевая ставка
1
16:31
В правительстве обеспокоились ценами на сливочное масло в России
12
16:29
Тысячи российских школьников посетили цеха металлургических предприятий
16:29
Тюменский Росводоканал подготовился к снижению уровня воды в Туре
1
16:25
В ЯНАО привезли мост-конструктор за 143 млн рублей на случай ЧП. Фото
2
16:24
В Питере начали воровать сливочное масло на фоне повышения цен
1
16:22
Тюменские фермеры повально закрывают мясные хозяйства
3
16:20
В Екатеринбурге полицейские забрали в участок из чайханы 30 мигрантов
1
16:18
На Ямале женщина вышла из чума и заблудилась в тундре
1
16:18
В ХМАО наказали уклониста от армии
16:18
Mash: самолет из Антальи не смог приземлиться в Питере
2
16:13
Мэр Сухого Лога выступил с экстренным обращением из-за взрыва газа в пятиэтажке. Видео
16:12
Директор управления капстроительства Сургута написал заявление на увольнение
16:10
Депутат Госдумы заявил о «беспримерном пофигизме» на СВО
18
16:08
Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за санкций
1
16:06
Опытные врачи бегут из главной больницы Екатеринбурга
6
16:05
Девятиклассник из ЯНАО, выстреливший в товарища, увлекается компьютерными играми
1
16:03
В Тюменской области на трассе «Иртыш» ограничили движение из-за ДТП
16:02
Полиция назвала предварительную версию взрыва в доме в Сухом Логу
16:01
Пермяки устроили ажиотаж вокруг туров для школьников на осенние каникулы
16:00
Филиппова канитель: как по погоде 24 октября узнать, придет ли скорое богатство
1
15:58
Совфед поддержал повышение МРОТ почти на 17%
15:55
Экс-руководителя банка «Ураллига» из-за долга в 548 млн признали банкротом
15:53
Володин потребовал экстрадировать Чубайса
63
15:52
Во время взрыва в Сухом Логу чудом спаслась пятилетняя девочка
1
15:51
Родителей в ЯНАО взволновало школьное расписание детей
1
15:48
Для школьников Салехарда закупили беспилотники для тренировок
15:48
Стало известно, кого убили в массовой бойне в кафе Богдановича. Фото
1
15:47
Сотрудники тюменской госорганизации перепродали щебня на 11 миллионов рублей
1
15:46
The Art Film Festival из Москвы дотянулся до Перми
15:45
В тюменском муниципалитете состоялось важное политическое назначение
15:45
Президент Бразилии «проспал» саммит БРИКС. Видео
4
15:42
«Вообще стрелять не умеете»: Матвиенко потроллила свердловских VIP, проигравших сенаторам все матчи. Фото
3
15:35
Претендент в мэры Сидоров выступил за демократические выборы главы в Кургане
12
15:32
«Ты-то худенький»: Лукашенко огорчился из-за чак-чака
4
15:29
Власти ЯНАО предлагают квартиры жителям вымирающих деревень
3
15:28
Чемезов набросился на Набиуллину из-за ключевой ставки
23
15:25
В центре Тюмени закрылась известная кофейня
15:22
Украинские беженцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
1
15:20
Участник СВО, прибывший в отпуск на Ямал, сразу отправился в школу к дочери
15:19
В Соликамске скончался подросток, выпавший из многоэтажки
15:17
В Свердловской области в пятиэтажке взорвался газ, работает МЧС. Видео
1
15:15
Курганцы заметили дефицит масла местных производителей в магазинах. Фото
17
15:15
В Челябинской области сливочное масло подорожало на 27%
1
15:15
Диетолог рассказала, как есть меньше сладкого
3
15:14
Алаудинов назвал журналистов «шайтанами»
10
15:14
Shot: полиция задержала рэпера Гуфа
3
15:09
В Пермском крае УФСБ задержало производителей контрафактного алкоголя
1
15:07
Пострадавшие в жесткой аварии с Porsche в Екатеринбурге получили страшные травмы
2
15:06
Матвиенко прилюдно разнесла мэра Екатеринбурга за плохой транспорт. Фото, видео
23
15:03
На проблемном участке курганской трассы закончили ремонт. Видео
15:03
В Челябинске подорожали комнаты
15:02
В Челябинской области пройдет «Ночь искусств», где проведут модный показ, спектакли и перформансы. Афиша
15:00
Песков оценил вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС
2
14:56
Младший сын Игоря Алтушкина заходит в бизнес с красивым проектом. Фото
10
14:54
Ресторан Басты в Тюмени открывает сын друга Сергея Собянина
14:53
В Кремле заявили, что предложения Зеленского о многом говорят
14:51
Свердловское УФАС выявило картельный сговор на поставку пайков Минобороны и ФСИН
1
14:50
Мать погибшей в Ташкенте журналистки рассказала о трагедии
2
14:49
В ХМАО теплоходы выполнят последние рейсы по Оби в этом сезоне
14:48
Десятки педагогов Ямала вышли на пенсию досрочно
14:48
В Тюменской области похоронят контрактника, погибшего на СВО
14:43
Три свердловчанки борются за звание самой красивой стюардессы России. Фото
2
14:42
Baza: в Иркутской области подростков обвинили в теракте за поджог двух ТУ-22М
62
14:42
В Екатеринбурге дорогущее сливочное масло стали прятать от воришек: что творится в магазинах. Фото
23
14:37
Вертолеты между Салехардом и Лабытнанги будут летать по расписанию
14:35
В мэрии Перми решили, как поступить с камерами в школьных туалетах
2
14:34
Нарушителей на дорогах в Челябинске начали вычислять рейсовые автобусы. Фото
14:32
Умер актер из сериала «Пепел» Сергей Белый
1
14:32
Компания Mitsubishi раскрыла, на каких условиях готова вернуться в Россию
6
14:32
В Екатеринбург доставили святую реликвию, самолет смог приземлиться не сразу. Фото
3
14:30
«Молодой и перспективный»: что известно о задержанном начальнике ОВО Салехарда. Фото
2
14:25
В Тюменской области начали проводить уникальную операцию по лечению варикоза
14:24
Власти потратят десятки миллионов на ремонт хосписа в Перми
14:23
Россиянам рассказали о развитии ипотеки в условиях инфляции. Видео
14:15
Соцсети Украины публикуют фейк о блэкауте на Запорожской АЭС из-за ВС РФ
14:15
Ученые из ХМАО с помощью ИИ выявили мутацию, развивающуюся из-за инфаркта
14:14
В Питере эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику
4
14:14
Трое тюменцев похитили тонны зерна в Курганской области
2
14:14
Подрядчик «Лукойла» в ХМАО пытался засудить поставщика за новый автобус, который сам загорелся
14:13
США побоялись признаться Зеленскому, что отвергли его «план победы»
1
14:12
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
3
14:12
Депутат Вихарев помог пациентам 23-й больницы Екатеринбурга
2
14:03
Мэрия Тюмени судится с УФАС из-за продажи исторического здания
1
14:03
Праздник Евлампия Зимоуказателя: что категорически нельзя делать 23 октября, приметы
1
14:02
Под суд пойдет челябинка, похищавшая жилье и землю умерших граждан
2
14:02
Белоусов заявил о важности военного сотрудничества с Беларусью на фоне растущих угроз со стороны НАТО. Фото
14:01
Полиция ХМАО задержала мигранта с партией героина на 2,5 миллиона рублей. Видео
14:01
На Ямале детям участников СВО дадут по пять тысяч рублей к Новому году
14:00
Новый любимый перевозчик мэрии Кургана оказался связан с бывшим любимчиком. Инсайд
8
13:57
Прокуратура ЯНАО наказала управляющую компанию из-за протечки в крыше
1
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