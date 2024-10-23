23 октября 2024

National Interest раскрыл секрет успеха российской тактики ведения СВО

National Interest: промышленность России стала ключом к успеху в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия выигрывает битву на истощение с Украиной благодаря развитой ОПК, пишет NI
Россия выигрывает битву на истощение с Украиной благодаря развитой ОПК, пишет NI Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не справляется с истощением своей армии в то время, как Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы. Об этом написал американский журнал National Interest.

«Украина испытывает нехватку танков. Русские согласны вступить в борьбу на истощение... У России лучшая промышленная база, более сильная цепочка поставок и больше рабочей силы в ее распоряжении, чем на Украине», — говорится в публикации.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для нужд армии. Так, за последние годы было создано множество беспилотников, танков, бронетехники, артиллерии и систем ПВО. Достижения российского ОПК подчеркивал президент России Владимир Путин в ходе своего поздравления защитникам Отечества.

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Украина не справляется с истощением своей армии в то время, как Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы. Об этом написал американский журнал National Interest. «Украина испытывает нехватку танков. Русские согласны вступить в борьбу на истощение... У России лучшая промышленная база, более сильная цепочка поставок и больше рабочей силы в ее распоряжении, чем на Украине», — говорится в публикации. Предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для нужд армии. Так, за последние годы было создано множество беспилотников, танков, бронетехники, артиллерии и систем ПВО. Достижения российского ОПК подчеркивал президент России Владимир Путин в ходе своего поздравления защитникам Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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