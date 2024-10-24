Курганский ХК «Зауралье» проиграл свердловчанам

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , клюшки, спорт, хоккей, хоккейные клюшки
Курганские хоккеисты проиграли свердловской команде Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область) со счетом 6:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Старались, но одержать 10-ю победу подряд не удалось. „Горняк-УГМК“ (Верхняя Пышма) — „Зауралье“ (Курган) — 6:1», — сообщили в telegram-канале курганского клуба.

Голы забили:

  • 1:0 — Артем Каштанов (С. Борисов, 09:07);
  • 2:0 — Александр Гордин (И. Овчинников, 20:26);
  • 2:1 — Кирилл Тагиров (А. Дидковский, Е. Клесов, 29:24);
  • 3:1 — Александр Гордин (А. Гришаков, 36:31, бол.);
  • 4:1 — Никита Луховской (М. Махрин, Е. Алексеев, 45:01);
  • 5:1 — Андрей Гришаков (59:02, пв.);
  • 6:1 — Никита Луховской (Е. Алексеев, 59:23, пв.).

Главный тренер курганского ХК Михаил Звягин отметил, что все серии когда-нибудь заканчиваются. Он подчеркнул, что остался недоволен качеством игры своей команды.

Сообщалось, что клуб «Зауралье» всухую обыграл челябинский «Челмет». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу курганцев. Отмечается, что соперник играл очень быстро, но курганцы наказывали его за ошибки.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область) со счетом 6:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Старались, но одержать 10-ю победу подряд не удалось. „Горняк-УГМК“ (Верхняя Пышма) — „Зауралье“ (Курган) — 6:1», — сообщили в telegram-канале курганского клуба. Голы забили: Главный тренер курганского ХК Михаил Звягин отметил, что все серии когда-нибудь заканчиваются. Он подчеркнул, что остался недоволен качеством игры своей команды. Сообщалось, что клуб «Зауралье» всухую обыграл челябинский «Челмет». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу курганцев. Отмечается, что соперник играл очень быстро, но курганцы наказывали его за ошибки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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