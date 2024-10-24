Курганский ХК «Зауралье» проиграл свердловчанам

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область) со счетом 6:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Старались, но одержать 10-ю победу подряд не удалось. „Горняк-УГМК“ (Верхняя Пышма) — „Зауралье“ (Курган) — 6:1», — сообщили в telegram-канале курганского клуба.
Голы забили:
- 1:0 — Артем Каштанов (С. Борисов, 09:07);
- 2:0 — Александр Гордин (И. Овчинников, 20:26);
- 2:1 — Кирилл Тагиров (А. Дидковский, Е. Клесов, 29:24);
- 3:1 — Александр Гордин (А. Гришаков, 36:31, бол.);
- 4:1 — Никита Луховской (М. Махрин, Е. Алексеев, 45:01);
- 5:1 — Андрей Гришаков (59:02, пв.);
- 6:1 — Никита Луховской (Е. Алексеев, 59:23, пв.).
Главный тренер курганского ХК Михаил Звягин отметил, что все серии когда-нибудь заканчиваются. Он подчеркнул, что остался недоволен качеством игры своей команды.
Сообщалось, что клуб «Зауралье» всухую обыграл челябинский «Челмет». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу курганцев. Отмечается, что соперник играл очень быстро, но курганцы наказывали его за ошибки.
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