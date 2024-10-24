В Совфеде назвали минусы льготной ипотеки

Сенатор Епифанова: возобновление льготной ипотеки является нецелесообразным
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Новые программы льготной ипотеки начнут действовать в первой половине 2025, отметила Ольга Епифанова
Новые программы льготной ипотеки начнут действовать в первой половине 2025, отметила Ольга Епифанова Фото:

Возобновление программы льготной ипотеки под 8% в России является нецелесообразным. Такая программа приводит к неоправданным расходам для государства и не способствует достижению желаемых целей в экономике. Об этом сообщила сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры, обременительные расходы для госбюджета. В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами. Еще одной причиной „нерентабельности“ массовой льготной ипотеки является снижение эффекта проводимой ЦБ РФ монетарной политики», — заявила Епифанова, в беседе с «Газетой.Ru». По ее мнению, программа под 8% ослабляет необходимое положительное влияние ключевой ставки на динамику розничного кредитования. 

Епифанова также уточнила, что планируются новые программы льготной ипотеки, но они стартуют не ранее первой половины следующего года и будут ориентированы на специалистов из критически важных секторов экономики, таких как космос и оборонная промышленность. Кроме того, продолжат действовать адресные программы для стимулирования переселения в сельские районы и специализированные программы для определенных категорий граждан до 2030 года.

Льготная ипотека с процентной ставкой 8% прекратила свое действие в России 1 июля 2024 года. Вместе с этим были внесены изменения в условия семейной ипотеки, IT-ипотеки и других программ. Какие дополнительные льготные ипотечные программы будут доступны в России в 2024 году — в материале URA.RU.

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Возобновление программы льготной ипотеки под 8% в России является нецелесообразным. Такая программа приводит к неоправданным расходам для государства и не способствует достижению желаемых целей в экономике. Об этом сообщила сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. «Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры, обременительные расходы для госбюджета. В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами. Еще одной причиной „нерентабельности“ массовой льготной ипотеки является снижение эффекта проводимой ЦБ РФ монетарной политики», — заявила Епифанова, в беседе с «Газетой.Ru». По ее мнению, программа под 8% ослабляет необходимое положительное влияние ключевой ставки на динамику розничного кредитования.  Епифанова также уточнила, что планируются новые программы льготной ипотеки, но они стартуют не ранее первой половины следующего года и будут ориентированы на специалистов из критически важных секторов экономики, таких как космос и оборонная промышленность. Кроме того, продолжат действовать адресные программы для стимулирования переселения в сельские районы и специализированные программы для определенных категорий граждан до 2030 года. Льготная ипотека с процентной ставкой 8% прекратила свое действие в России 1 июля 2024 года. Вместе с этим были внесены изменения в условия семейной ипотеки, IT-ипотеки и других программ. Какие дополнительные льготные ипотечные программы будут доступны в России в 2024 году — в материале URA.RU.
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