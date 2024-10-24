Политолог Ознобищев: Эрдоган начал свою игру с БРИКС

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана история с БРИКС, желание присоединиться к объединению — игра. Это позволит ему повысить свой политический вес, сказал в интервью URA.RU директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.
«История с БРИКС для Турции — это тоже игра. Эрдоган показывает Евросоюзу: раз вы не берете нас в ЕС, значит, мы пошли в БРИКС, вот вам наука. Он будет с удовольствием наблюдать, как Россия и Запад будут за него драться. А он с этого будет стричь определенный политический капитал и повысит свой политический вес», — считает политолог.
В Казани 23 октября состоялась встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она прошла на полях саммита БРИКС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.