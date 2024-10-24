Политолог Ознобищев: Эрдоган начал свою игру с БРИКС

Политолог Ознобищев: Эрдоган начал свою игру с историей с БРИКС
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою игру с БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою игру с БРИКС Фото:

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана история с БРИКС, желание присоединиться к объединению — игра. Это позволит ему повысить свой политический вес, сказал в интервью URA.RU директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

«История с БРИКС для Турции — это тоже игра. Эрдоган показывает Евросоюзу: раз вы не берете нас в ЕС, значит, мы пошли в БРИКС, вот вам наука. Он будет с удовольствием наблюдать, как Россия и Запад будут за него драться. А он с этого будет стричь определенный политический капитал и повысит свой политический вес», — считает политолог.

В Казани 23 октября состоялась встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она прошла на полях саммита БРИКС.

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Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана история с БРИКС, желание присоединиться к объединению — игра. Это позволит ему повысить свой политический вес, сказал в интервью URA.RU директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «История с БРИКС для Турции — это тоже игра. Эрдоган показывает Евросоюзу: раз вы не берете нас в ЕС, значит, мы пошли в БРИКС, вот вам наука. Он будет с удовольствием наблюдать, как Россия и Запад будут за него драться. А он с этого будет стричь определенный политический капитал и повысит свой политический вес», — считает политолог. В Казани 23 октября состоялась встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она прошла на полях саммита БРИКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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