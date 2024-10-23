Службу в армии на Крайнем Севере предлагают засчитывать при выходе на пенсию

Срок военной службы в районах Крайнего Севера предлагается засчитывать в трудовой стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости. О законопроекте, который сегодня внесут на рассмотрение в Госдуму корреспонденту URA.RU сообщил депутат Александр Аксененко.
«Северную» пенсию у нас в стране по закону назначают раньше обычной при условии необходимого количества отработанных лет, — комментирует Аксененко. — Это правильно, учитывая сложности работы на такой территории. Каждый полный отработанный год дает возможность приблизить наступление пенсии на четыре месяца. При этом, период прохождения военной службы, включаемый в страховой стаж и общий календарный стаж для начисления пенсии на «обычных территориях», не может быть включен в стаж работы в районах Крайнего Севера. То есть, не плюсуется к праву на ту самую досрочную «северную» пенсию».
Группа депутатов предлагает изменить редакцию п. 6 ч.1 ст. 32 ФЗ и вернуть практику, которая существовала во времена Советского союза, чтобы восстановить справедливость в отношении мужчин, проходящих службу в районах со сложными климатическими условиями.
Сейчас досрочная «северная» пенсия оформляется при общем стаже от 7,5 лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Если законопроект одобрят в Госдуме, то к общему стажу на севере приплюсуют службу в армии.
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