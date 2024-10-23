В метро Екатеринбурга поставят турникеты с оплатой по биометрии и QR-коду

24 октября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Турникеты заменят в ночь с 26 на 27 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в эти выходные заменят старые турникеты на новые, позволяющие оплачивать проезд по биометрии и QR-коду. Об этом рассказали в пресс-службе подземки. «В ночь с 26 на 27 октября на станции „Чкаловская“ будут производиться работы по замене турникетов. На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — следует из сообщения. Станция «Чкаловская» станет первой в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Что касается оплаты по QR-коду, то горожане смогут этим воспользоваться уже с 1 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в эти выходные заменят старые турникеты на новые, позволяющие оплачивать проезд по биометрии и QR-коду. Об этом рассказали в пресс-службе подземки. «В ночь с 26 на 27 октября на станции „Чкаловская“ будут производиться работы по замене турникетов. На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — следует из сообщения. Станция «Чкаловская» станет первой в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Что касается оплаты по QR-коду, то горожане смогут этим воспользоваться уже с 1 января.