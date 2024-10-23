23 октября 2024

В метро Екатеринбурга поставят турникеты с оплатой по биометрии и QR-коду

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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, метрополитен, турникет в метро, новый турникет
Турникеты заменят в ночь с 26 на 27 октября Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в эти выходные заменят старые турникеты на новые, позволяющие оплачивать проезд по биометрии и QR-коду. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

«В ночь с 26 на 27 октября на станции „Чкаловская“ будут производиться работы по замене турникетов. На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — следует из сообщения.

Станция «Чкаловская» станет первой в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Что касается оплаты по QR-коду, то горожане смогут этим воспользоваться уже с 1 января.

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В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в эти выходные заменят старые турникеты на новые, позволяющие оплачивать проезд по биометрии и QR-коду. Об этом рассказали в пресс-службе подземки. «В ночь с 26 на 27 октября на станции „Чкаловская“ будут производиться работы по замене турникетов. На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — следует из сообщения. Станция «Чкаловская» станет первой в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Что касается оплаты по QR-коду, то горожане смогут этим воспользоваться уже с 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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