В метро Екатеринбурга поставят турникеты с оплатой по биометрии и QR-коду

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в эти выходные заменят старые турникеты на новые, позволяющие оплачивать проезд по биометрии и QR-коду. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.
«В ночь с 26 на 27 октября на станции „Чкаловская“ будут производиться работы по замене турникетов. На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — следует из сообщения.
Станция «Чкаловская» станет первой в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Что касается оплаты по QR-коду, то горожане смогут этим воспользоваться уже с 1 января.
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