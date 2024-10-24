Политика Путин сделал «фэмели фото» с участниками БРИКС На саммите БРИКС Путина сфотографировали с остальными участниками 24 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Путина сфотографировали вместе с другими участниками БРИКС в Казани Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Президент России Владимир Путин сделал «фэмили фото» (семейное фото — прим. ред.) с участниками саммита БРИКС в Казани. Снимок был сделан перед началом заседания. «Лидеры стран — участниц формата „аутрич“ / „БРИКС плюс“ собрались на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани. Владимир Путин на правах хозяина саммита встретил иностранных гостей в „Казань экспо“», — пишет ТАСС. Церемония «фэмили фото» — традиционное фотографирование рабочих мероприятий встреч. После него лидеры стран отправились на пленарное заседание. Во вторник, 22 октября, в Казани начался саммит лидеров стран БРИКС. Среди участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Телеканал CNN отмечал, что саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин сделал «фэмили фото» (семейное фото — прим. ред.) с участниками саммита БРИКС в Казани. Снимок был сделан перед началом заседания. «Лидеры стран — участниц формата „аутрич“ / „БРИКС плюс“ собрались на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани. Владимир Путин на правах хозяина саммита встретил иностранных гостей в „Казань экспо“», — пишет ТАСС. Церемония «фэмили фото» — традиционное фотографирование рабочих мероприятий встреч. После него лидеры стран отправились на пленарное заседание. Во вторник, 22 октября, в Казани начался саммит лидеров стран БРИКС. Среди участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Телеканал CNN отмечал, что саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям