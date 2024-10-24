Путин сделал «фэмели фото» с участниками БРИКС

На саммите БРИКС Путина сфотографировали с остальными участниками
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Путина сфотографировали вместе с другими участниками БРИКС в Казани Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент России Владимир Путин сделал «фэмили фото» (семейное фото — прим. ред.) с участниками саммита БРИКС в Казани. Снимок был сделан перед началом заседания.

«Лидеры стран — участниц формата „аутрич“ / „БРИКС плюс“ собрались на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани. Владимир Путин на правах хозяина саммита встретил иностранных гостей в „Казань экспо“», — пишет ТАСС.

Церемония «фэмили фото» — традиционное фотографирование рабочих мероприятий встреч. После него лидеры стран отправились на пленарное заседание.

Во вторник, 22 октября, в Казани начался саммит лидеров стран БРИКС. Среди участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Телеканал CNN отмечал, что саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине.

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Президент России Владимир Путин сделал «фэмили фото» (семейное фото — прим. ред.) с участниками саммита БРИКС в Казани. Снимок был сделан перед началом заседания. «Лидеры стран — участниц формата „аутрич“ / „БРИКС плюс“ собрались на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани. Владимир Путин на правах хозяина саммита встретил иностранных гостей в „Казань экспо“», — пишет ТАСС. Церемония «фэмили фото» — традиционное фотографирование рабочих мероприятий встреч. После него лидеры стран отправились на пленарное заседание. Во вторник, 22 октября, в Казани начался саммит лидеров стран БРИКС. Среди участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Телеканал CNN отмечал, что саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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