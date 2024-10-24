Путин сделал «фэмели фото» с участниками БРИКС

Президент России Владимир Путин сделал «фэмили фото» (семейное фото — прим. ред.) с участниками саммита БРИКС в Казани. Снимок был сделан перед началом заседания.
«Лидеры стран — участниц формата „аутрич“ / „БРИКС плюс“ собрались на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани. Владимир Путин на правах хозяина саммита встретил иностранных гостей в „Казань экспо“», — пишет ТАСС.
Церемония «фэмили фото» — традиционное фотографирование рабочих мероприятий встреч. После него лидеры стран отправились на пленарное заседание.
Во вторник, 22 октября, в Казани начался саммит лидеров стран БРИКС. Среди участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Телеканал CNN отмечал, что саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине.
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