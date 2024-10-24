Силуанов обозначил средний размер страховой пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Государственной Думы, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсии пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — заявил министр во время заседания, трансляция ведется на сайте Госдумы.
По прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция в России к концу 2024 года может достигнуть 7,3%. Это означает, что индексация пенсий на уровень инфляции приведет к увеличению выплат. Эти данные были предоставлены в рамках изложения основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие годы, подготовленных Минфином РФ.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года размер страховых пенсий для всех категорий пенсионеров, включая как работающих, так и неработающих, будет увеличен. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб. В дополнение к этому, депутат подчеркнула, что в 2025 году планируется повышение всех социальных гарантий и льгот, предоставляемых семьям с детьми.
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