Путин заявил об изменениях в мировой экономике

Российский лидер Владимир Путин призвал лидеров стран БРИКС реагировать на естественные изменения в мировой экономике цивилизованным путем. Об этом он сообщил на заключительном заседании саммита БРИКС.
«Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть — естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости. Трансляция заседания велась в telegram-канале Кремля.
В Казани проходит 16-й саммит БРИКС с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия Путин провел двусторонние встречи с лидерами стран. Также была принята итоговая декларация, включающая в себя три направления сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Предполагается, что работа по этим магистралям поспособствует продвижению мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы.
На заключительном дне российский лидер также сделал ряд важных заявлений. Он подчеркнул влияние Запада на мировую стабильность и его нездоровые меры. Среди них односторонние санкции, манипуляции валютными рынками и вмешательство во внутренние дела стран под предлогом защиты прав человека. Путин указал, что такие действия только усугубляют существующие конфликты и создают новые угрозы.
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