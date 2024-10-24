В Общественной палате Ямала заочно проголосовали за членство руководителя центра культуры и творчества «Тепло Ямала» Элеоноры Зносок, известной активной позицией в отношении случаев насилия в детской среде. Она три года боролась с длительным буллингом ее дочери в школе №1 Салехарда. О новом членстве сообщает telegram-канал палаты.
«В рамках заочного заседания члены Общественной палаты ЯНАО, утвержденные губернатором автономного округа и Законодательным Собранием автономного округа, проголосовали за утверждение Элеоноры Федоровны Зносок новым членом региональной Общественной палаты», — сообщает источник. По данным релиза, Элеонора Зносок — руководитель центра культуры и творчества «Тепло Ямала».
«Успешно совмещает работу с общественной деятельностью, активно принимает участие в различных городских и окружных мероприятиях», — сообщают в палате.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде над ученицей школы №1 издеваются одноклассники на протяжении трех лет. Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию. Об этом ее мама, Элеонора Зносок, сообщила в социальных сетях.
«Мою дочь терроризируют два мальчика из класса. В первом классе поджидали ее на улице и окунали лицом в снег. В прошлом году ударили ее кулаком в лицо, опухла половина лица. Три года разговоров с мамой мальчиков не дают никаких результатов», — писала тогда Зносок. Буллингом заинтересовалась прокуратура.
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