В Общественной палате ЯНАО проголосовали за членство активистки, которая боролась с буллингом ее дочери. Фото

В состав Общественной палаты Ямала вошла противница буллинга Элеонора Зносок
© Служба новостей «URA.RU»
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В Общественной палате проголосовали за нового члена
В Общественной палате проголосовали за нового члена Фото:

В Общественной палате Ямала заочно проголосовали за членство руководителя центра культуры и творчества «Тепло Ямала» Элеоноры Зносок, известной активной позицией в отношении случаев насилия в детской среде. Она три года боролась с длительным буллингом ее дочери в школе №1 Салехарда. О новом членстве сообщает telegram-канал палаты.

«В рамках заочного заседания члены Общественной палаты ЯНАО, утвержденные губернатором автономного округа и Законодательным Собранием автономного округа, проголосовали за утверждение Элеоноры Федоровны Зносок новым членом региональной Общественной палаты», — сообщает источник. По данным релиза, Элеонора Зносок — руководитель центра культуры и творчества «Тепло Ямала».

 «Успешно совмещает работу с общественной деятельностью, активно принимает участие в различных городских и окружных мероприятиях», — сообщают в палате.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде над ученицей школы №1 издеваются одноклассники на протяжении трех лет. Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию. Об этом ее мама, Элеонора Зносок, сообщила в социальных сетях.

«Мою дочь терроризируют два мальчика из класса. В первом классе поджидали ее на улице и окунали лицом в снег. В прошлом году ударили ее кулаком в лицо, опухла половина лица. Три года разговоров с мамой мальчиков не дают никаких результатов», — писала тогда Зносок. Буллингом заинтересовалась прокуратура.

Элеонора Зносок - новый член Общественной палаты
Элеонора Зносок - новый член Общественной палаты
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В Общественной палате Ямала заочно проголосовали за членство руководителя центра культуры и творчества «Тепло Ямала» Элеоноры Зносок, известной активной позицией в отношении случаев насилия в детской среде. Она три года боролась с длительным буллингом ее дочери в школе №1 Салехарда. О новом членстве сообщает telegram-канал палаты. «В рамках заочного заседания члены Общественной палаты ЯНАО, утвержденные губернатором автономного округа и Законодательным Собранием автономного округа, проголосовали за утверждение Элеоноры Федоровны Зносок новым членом региональной Общественной палаты», — сообщает источник. По данным релиза, Элеонора Зносок — руководитель центра культуры и творчества «Тепло Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде над ученицей школы №1 издеваются одноклассники на протяжении трех лет. Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию. Об этом ее мама, Элеонора Зносок, сообщила в социальных сетях. «Мою дочь терроризируют два мальчика из класса. В первом классе поджидали ее на улице и окунали лицом в снег. В прошлом году ударили ее кулаком в лицо, опухла половина лица. Три года разговоров с мамой мальчиков не дают никаких результатов», — писала тогда Зносок. Буллингом заинтересовалась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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