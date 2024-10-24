Затягивается кризис власти в свердловском городе, живущем без мэра два года

В Пышминском районе сорвался конкурс по выбору кандидатов в мэры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание гордумы. Челябинск, чиновник, бизнесмен, руки депутата
Всего на конкурс заявились пять кандидатов, но на заседание пришли лишь двое Фото:

Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область), длящееся с лета 2022 года, затягивается — конкурс по выбору кандидатов на пост мэра сорвался. Трое из пяти проигнорировали заседание комиссии, а один из двух пришедших не смог набрать необходимое минимальное количество голосов, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«По правилам, на рассмотрение думы должны быть внесены не менее двух кандидатур. На заседание пришли [спикер думы Станислав] Фоминых и [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов. Последний набрал пять голосов, а первый — три, хотя минимальное количество голосов — четыре. Конкурс признали несостоявшимся», — поделился собеседник.

Новость по теме
Бунтующие депутаты пожертвуют мандатами в конфликте с Куйвашевым

Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения.

И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста.

Губернаторская резиденция надеется возобновить конкурс уже с новыми фамилиями, из которых и будет выбран деятель, который получит на выборах административную поддержку. В статусе исполняющего обязанности пока трудится заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область), длящееся с лета 2022 года, затягивается — конкурс по выбору кандидатов на пост мэра сорвался. Трое из пяти проигнорировали заседание комиссии, а один из двух пришедших не смог набрать необходимое минимальное количество голосов, рассказал URA.RU осведомленный источник. «По правилам, на рассмотрение думы должны быть внесены не менее двух кандидатур. На заседание пришли [спикер думы Станислав] Фоминых и [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов. Последний набрал пять голосов, а первый — три, хотя минимальное количество голосов — четыре. Конкурс признали несостоявшимся», — поделился собеседник. Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения. И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста. Губернаторская резиденция надеется возобновить конкурс уже с новыми фамилиями, из которых и будет выбран деятель, который получит на выборах административную поддержку. В статусе исполняющего обязанности пока трудится заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...