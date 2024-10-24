Затягивается кризис власти в свердловском городе, живущем без мэра два года

Безвластие в Пышминском районе (Свердловская область), длящееся с лета 2022 года, затягивается — конкурс по выбору кандидатов на пост мэра сорвался. Трое из пяти проигнорировали заседание комиссии, а один из двух пришедших не смог набрать необходимое минимальное количество голосов, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«По правилам, на рассмотрение думы должны быть внесены не менее двух кандидатур. На заседание пришли [спикер думы Станислав] Фоминых и [ветеран Афганистана Вячеслав] Некрасов. Последний набрал пять голосов, а первый — три, хотя минимальное количество голосов — четыре. Конкурс признали несостоявшимся», — поделился собеседник.
Прошлый мэр Виктор Соколов был задержан за взятку в июле 2022 года, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам лишения свободы. Вместо него губернаторская резиденция продвигала кандидатуру директора местного завода подъемно-кранового оборудования Дмитрия Кравеца, однако депутаты выступили категорически против. Якобы тот недостаточно популярен у населения.
И Фоминых, и Некрасов изначально заявляли о мэрских амбициях, но поддержки в команде главы региона не нашли. Спикер и вовсе стал лидером депутатского протеста.
Губернаторская резиденция надеется возобновить конкурс уже с новыми фамилиями, из которых и будет выбран деятель, который получит на выборах административную поддержку. В статусе исполняющего обязанности пока трудится заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!