Румынского журналиста заочно арестовали за съемки в Курской области

Журналист из Румынии Барбу Мирча был заочно арестован за пересечение госграницы в Курской области, где он снимал репортаж. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ), — передает telegram-канал ведомства. Там же сказано, что румынский корреспондент находится в международном розыске. И после экстрадиции в Россию его будет ждать арест.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что целью иностранных журналистов является съемка и размещение репортажей в зарубежных СМИ, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. В настоящее время против них ведется расследование уголовных дел. Генпрокурор также напомнил, что украинское вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения.
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