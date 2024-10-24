Румынского журналиста заочно арестовали за съемки в Курской области

Гражданина Румынии заочно арестовали за пересечение границы в Курской области
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Журналист из Румынии незаконно пересек границу в Курской области ради съемки
Журналист из Румынии незаконно пересек границу в Курской области ради съемки Фото:
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Журналист из Румынии Барбу Мирча был заочно арестован за пересечение госграницы в Курской области, где он снимал репортаж. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ), — передает telegram-канал ведомства. Там же сказано, что румынский корреспондент находится в международном розыске. И после экстрадиции в Россию его будет ждать арест.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что целью иностранных журналистов является съемка и размещение репортажей в зарубежных СМИ, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. В настоящее время против них ведется расследование уголовных дел. Генпрокурор также напомнил, что украинское вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения.

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Журналист из Румынии Барбу Мирча был заочно арестован за пересечение госграницы в Курской области, где он снимал репортаж. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ), — передает telegram-канал ведомства. Там же сказано, что румынский корреспондент находится в международном розыске. И после экстрадиции в Россию его будет ждать арест. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что целью иностранных журналистов является съемка и размещение репортажей в зарубежных СМИ, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. В настоящее время против них ведется расследование уголовных дел. Генпрокурор также напомнил, что украинское вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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