24 октября 2024

Бастрыкин затребовал доклад об убийстве таксистки в челябинском Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СК потребовал доклад о ходе расследования Фото:
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В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

«Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии расследования и и первоначально установленных фактах. Ход расследования поставлен на контроль», — сообщается в официальном сообщении ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, беспорядки сдерживают силовики.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии расследования и и первоначально установленных фактах. Ход расследования поставлен на контроль», — сообщается в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, беспорядки сдерживают силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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