Бастрыкин затребовал доклад об убийстве таксистки в челябинском Коркино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.
«Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии расследования и и первоначально установленных фактах. Ход расследования поставлен на контроль», — сообщается в официальном сообщении ведомства.
Как сообщало URA.RU ранее, В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, беспорядки сдерживают силовики.
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