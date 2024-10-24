Бастрыкин затребовал доклад об убийстве таксистки в челябинском Коркино

24 октября 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Глава СК потребовал доклад о ходе расследования Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии расследования и и первоначально установленных фактах. Ход расследования поставлен на контроль», — сообщается в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, беспорядки сдерживают силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии расследования и и первоначально установленных фактах. Ход расследования поставлен на контроль», — сообщается в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, В Коркино задержали одного из подозреваемых в убийстве таксистки, тело которой нашли вечером 23 октября. Оперативно задержать мужчину удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, беспорядки сдерживают силовики.