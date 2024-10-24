Губернатор Текслер отправил замов в Коркино, где жители штурмуют дома цыган

24 октября 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер держит на контроле ситуацию в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вечером 24 октября отправил своих заместителей Романа Воллерта и Алексея Фартыгина в Коркино, где после резонансного убийства таксистки местные жители вышли на стихийный митинг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региона, подразделения сил специального назначения Росгвардии» — заявили в пресс-службе. Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. В пресс-службе отметили, что семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Ситуация находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Между тем, сегодня вечером из-за новости о «цыганах» и «бездействии полиции» жители Коркино пришли к месту проживания цыган, устроив стихийный сход. Они утверждают, что в какой-то момент из дома, рядом с которым устроили митинг, выстрелили в сторону толпы — после этого окна дома стали закидывать камнями, а на место прибыл СОБР, который оцепил дом и оттеснил толпу. Еще одна большая толпа собралась у магазина «Пятерочка», где идет спор с силовиками об их бездействии. При этом час назад стало известно, что был задержан «17-летний юноша, подозреваемый в убийстве женщины-таксиста», в ближайшее время ему предъявят обвинения. Оперативно задержать его удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вечером 24 октября отправил своих заместителей Романа Воллерта и Алексея Фартыгина в Коркино, где после резонансного убийства таксистки местные жители вышли на стихийный митинг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региона, подразделения сил специального назначения Росгвардии» — заявили в пресс-службе. Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. В пресс-службе отметили, что семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Ситуация находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Между тем, сегодня вечером из-за новости о «цыганах» и «бездействии полиции» жители Коркино пришли к месту проживания цыган, устроив стихийный сход. Они утверждают, что в какой-то момент из дома, рядом с которым устроили митинг, выстрелили в сторону толпы — после этого окна дома стали закидывать камнями, а на место прибыл СОБР, который оцепил дом и оттеснил толпу. Еще одна большая толпа собралась у магазина «Пятерочка», где идет спор с силовиками об их бездействии. При этом час назад стало известно, что был задержан «17-летний юноша, подозреваемый в убийстве женщины-таксиста», в ближайшее время ему предъявят обвинения. Оперативно задержать его удалось при совместной работе полиции, регионального СКР и УФСБ.