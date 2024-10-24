24 октября 2024

В Коркино задержаны 20 участников беспорядков после убийства таксистки. Видео

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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
В Коркино задержали 20 участников беспорядков Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку

В Коркино Челябинской области задержаны 20 местых жителей, устроивших беспорядки на фоне убийства таксистки. Полиция продолжает поиск и поимку наиболее активных участников потасовки.

«В Коркино за участие в беспорядках задержаны не менее 20 человек. Они помещены в автозаки», — пишет telegram-канал Mash.

Жители продолжают штурмовать дома цыган. Часть представителей диаспоры уезжает из города в соседние населенные пункты. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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В Коркино Челябинской области задержаны 20 местых жителей, устроивших беспорядки на фоне убийства таксистки. Полиция продолжает поиск и поимку наиболее активных участников потасовки. «В Коркино за участие в беспорядках задержаны не менее 20 человек. Они помещены в автозаки», — пишет telegram-канал Mash. Жители продолжают штурмовать дома цыган. Часть представителей диаспоры уезжает из города в соседние населенные пункты. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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