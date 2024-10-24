В Коркино задержали 20 участников беспорядков
В Коркино Челябинской области задержаны 20 местых жителей, устроивших беспорядки на фоне убийства таксистки. Полиция продолжает поиск и поимку наиболее активных участников потасовки.
«В Коркино за участие в беспорядках задержаны не менее 20 человек. Они помещены в автозаки», — пишет telegram-канал Mash.
Жители продолжают штурмовать дома цыган. Часть представителей диаспоры уезжает из города в соседние населенные пункты. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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