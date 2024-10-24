24 октября 2024

Гутерреш, несмотря на критику Киева, встретился с Путиным в закрытом формате

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Путин и Гутерреш пожали руки при встрече на полях саммита БРИКС
Путин и Гутерреш пожали руки при встрече на полях саммита БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в закрытом формате на полях саммита БРИКС в Казани. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Кремля.

«На полях саммита БРИКС Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с Гутеррешем», — сообщает Кремль в telegram-канале и публикует видео. На кадрах российский президент и генсек ООН жмут руки и позируют перед камерами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Гутерреша. По мнению Киева, Международный день ООН должен проходить по всему миру, а не в Казани на саммите БРИКС.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в закрытом формате на полях саммита БРИКС в Казани. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Кремля. «На полях саммита БРИКС Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с Гутеррешем», — сообщает Кремль в telegram-канале и публикует видео. На кадрах российский президент и генсек ООН жмут руки и позируют перед камерами. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Гутерреша. По мнению Киева, Международный день ООН должен проходить по всему миру, а не в Казани на саммите БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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