Гутерреш, несмотря на критику Киева, встретился с Путиным в закрытом формате

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в закрытом формате на полях саммита БРИКС в Казани. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Кремля.
«На полях саммита БРИКС Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с Гутеррешем», — сообщает Кремль в telegram-канале и публикует видео. На кадрах российский президент и генсек ООН жмут руки и позируют перед камерами.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Гутерреша. По мнению Киева, Международный день ООН должен проходить по всему миру, а не в Казани на саммите БРИКС.
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