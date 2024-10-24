24 октября 2024

В Коркино, где убили таксистку, выехал прокурор области

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Игорь Донгаущер координирует действия силовиков Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино (Челябинская область), где накануне убили таксистку, выехал прокурор области Игорь Донгаузер. Ситуация находится на контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре региона.

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В Коркино начались погромы из-за убийства таксистки: что известно к данному часу

Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. В нем заподозрили двоих местных цыган. На фоне этого начались погромы домов цыганских семей: их дома крушили и поджигали. Правоохранители задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане).

В настоящее время ситуацию в округе удалось урегулировать. Подозреваемые в убийстве женщины задержаны. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, по второму проводится проверка на причастность к преступлению. URA.RU следит за ходом событий в онлайн-трансляции.

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В Коркино (Челябинская область), где накануне убили таксистку, выехал прокурор области Игорь Донгаузер. Ситуация находится на контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре региона. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. В нем заподозрили двоих местных цыган. На фоне этого начались погромы домов цыганских семей: их дома крушили и поджигали. Правоохранители задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане). В настоящее время ситуацию в округе удалось урегулировать. Подозреваемые в убийстве женщины задержаны. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, по второму проводится проверка на причастность к преступлению. URA.RU следит за ходом событий в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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