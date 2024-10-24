В Коркино, где убили таксистку, выехал прокурор области

В Коркино (Челябинская область), где накануне убили таксистку, выехал прокурор области Игорь Донгаузер. Ситуация находится на контроле, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре региона.
Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. В нем заподозрили двоих местных цыган. На фоне этого начались погромы домов цыганских семей: их дома крушили и поджигали. Правоохранители задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане).
В настоящее время ситуацию в округе удалось урегулировать. Подозреваемые в убийстве женщины задержаны. В отношении одного из них решается вопрос об избрании меры пресечения, по второму проводится проверка на причастность к преступлению. URA.RU следит за ходом событий в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!