24 октября 2024

Лукашенко ждет переговоров после освобождения Курской области от ВСУ в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена в декабре
Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена в декабре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Существует вероятность начала переговоров между Россией и Украиной уже в декабре 2024 года. Такую оценку дал президент Белоруссии Александр Лукашенко и подчеркнул, что надеется на скорое освобождение Курской области от ВСУ, после чего можно будет провести встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«[План победы Зеленского] — это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. Но будем надеяться, что к концу декабря, Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении», — заявил Лукашенко в интервью «Известиям».

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркивая что для этого договоренности должны отражать реальное положение дел.

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Существует вероятность начала переговоров между Россией и Украиной уже в декабре 2024 года. Такую оценку дал президент Белоруссии Александр Лукашенко и подчеркнул, что надеется на скорое освобождение Курской области от ВСУ, после чего можно будет провести встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине. «[План победы Зеленского] — это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. Но будем надеяться, что к концу декабря, Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении», — заявил Лукашенко в интервью «Известиям». Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркивая что для этого договоренности должны отражать реальное положение дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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