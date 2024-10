Зеленский назвал первый шаг к перемирию с РФ: о чем заявил украинский лидер в интервью FT

Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с РФ

23 октября 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры могло бы стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times. В беседе с журналистами он сообщил об отсутствии электричества в стране и сложностях зимовки украинцев в военное время. Подробнее — в материале URA.RU. Зеленский предложил отказаться от атак энергообъектов Зеленский предложил прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры, что может стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Он подчеркнул важность такого решения для обеих сторон конфликта. Зеленский упомянул, что вопрос энергетической безопасности был обсужден на саммите мира Фото: Официальный сайт президента Украины «Может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский в интервью Financial Times . Кроме того, украинский лидер упомянул, что вопрос энергетической безопасности был обсужден на саммите мира. На что не согласен Зеленский Зеленский заявил, что не принимает какие-либо предложения о мирном соглашении с Россией, которое включало бы территориальные уступки. По его словам, любые переговоры о мире не должны включать потерю украинской территории. Зеленский также отметил, что на готовность России к переговорам влияют текущие выборы в США. Зеленский считает, что готовность России к переговорам зависит от выборов в США Фото: Официальный сайт президента Украины «Готовность России к переговорам зависит, прежде всего, от выборов в США», — сказал Зеленский. Он добавил, что ожидает «более позитивной реакции» со стороны США после выборов: «Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это, вероятно, делает любое резкое заявление сложным; они не хотят дополнительного риска». Зеленский также категорически отверг предложение о соглашении «земля в обмен на мир», которое подразумевает возможность вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий, контролируемых Россией. Президент Украины подчеркнул, что такой вариант неприемлем для суверенитета его страны и не будет рассматриваться в качестве возможного решения конфликта. Что происходит с электроэнергией на Украине Зеленский заявил, что Украина готовится к болезненной зиме после проблем с теплоэлектростанциями. По его словам, на данный момент не работает половина производства из-за повреждений. Страна в настоящее время во многом зависит от своих атомных электростанций и импорта энергии из европейских стран, заявил Зеленский. Он также отметил, что, если Москва и Киев договорятся прекратить удары по своим объектам энергетической инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта. Украина сократила импорт электроэнергии в 1,6 раза, следует из данных таможни Фото: Илья Московец © URA.RU В условиях усугубляющихся проблем с энергетическим сектором Украина в сентябре существенно снизила объемы импорта электроэнергии, как показывает анализ данных украинской таможни, проведенный РИА Новости. В этом месяце страна приобрела электроэнергию на сумму 83,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше по сравнению с рекордными 136,3 миллиона долларов в предыдущем месяце. Однако указанная сумма все еще является третьей по величине в истории покупок после июля и августа текущего года. Неудачи ВСУ За последние месяцы украинские военные испытали ряд неудач на фоне продвижения российских войск по обширной линии фронта, сообщает Financial Times. Это происходит несмотря на активные действия Киева в Курской области России, где украинские войска до сих пор удерживают захваченные территории. За последние месяцы ВСУ испытали ряд неудач на фоне продвижения российских войск по обширной линии фронта Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee В ответ на сложившуюся ситуацию на фронте и приближение зимы, президент Украины Владимир Зеленский усилил дипломатические усилия для получения западной поддержки. «Потери на поле боя и перспектива зимы, отмеченной длительными отключениями электроэнергии, побудили Зеленского активизировать усилия по получению западной поддержки своего „победного плана“», — пишет Financial Times. План Зеленского включает стремление к вступлению Украины в НАТО и получение дополнительных гарантий безопасности, которые должны предотвратить возможность новых агрессивных действий со стороны России. Эти меры рассматриваются как способ обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность для Украины на международной арене. Инициативы России по мирному урегулированию конфликта В июне президент России Владимир Путин предложил условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди ключевых пунктов он назвал вывод войск ВСУ из новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального статуса. Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позже в контексте недавнего нападения ВСУ на Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру. Российский лидер подчеркнул важность отмены санкций против РФ как части предложений по урегулированию ситуации. Он выразил готовность к диалогу при условии выполнения предварительных требований, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Россия перезапустит переговоры по Украине Эксперты URA.RU полагают, что в России предложат новый план по предотвращению большой войны. Путин во время встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном 21 октября указал на важность сотрудничества Москвы и Абу-Даби в региональных и глобальных международных вопросах. Эксперты полагают, что за закрытыми дверями главы государств обсуждали возможное посредничество ближневосточной монархии в урегулировании украинского конфликта. Лидер Объединенных Арабских Эмиратов мог предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта, предположила политолог, независимый аналитик Центра политических исследований России Елена Супонина. «Их роль была успешна во многих гуманитарных операциях обмена пленными. Соседи Эмиратов по региону также предлагают провести мирную конференцию по конфликту на востоке Европы. Вполне возможно, что ОАЭ поддерживают эту идею. Это также обсуждалось за закрытыми дверями», — поделилась мнением эксперт.

