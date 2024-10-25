В России стали внедряться новые купюры номиналом в пять тысяч рублей

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Новый дизайн пятитысячных купюр был представлен еще в 2023 году Фото:

Купюры номиналом в пять тысяч рублей с новым дизайном стали внедряться в РФ. Они появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом заявил эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова.

«Банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — прим. URA.RU). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — рассказала Юлия Лужнова. Ее слова приводит РИА Новости.

Также новые купюры стали входить в оборот в Пермском крае. Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка России по региону.

На новых купюрах изображены достопримечательности Екатеринбурга и УФО. Спереди можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Этот дизайн впервые был представлен год назад.

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Купюры номиналом в пять тысяч рублей с новым дизайном стали внедряться в РФ. Они появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом заявил эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова. «Банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — прим. URA.RU). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — рассказала Юлия Лужнова. Ее слова приводит РИА Новости. Также новые купюры стали входить в оборот в Пермском крае. Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка России по региону. На новых купюрах изображены достопримечательности Екатеринбурга и УФО. Спереди можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Этот дизайн впервые был представлен год назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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