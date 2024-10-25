В России стали внедряться новые купюры номиналом в пять тысяч рублей

25 октября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Новый дизайн пятитысячных купюр был представлен еще в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Купюры номиналом в пять тысяч рублей с новым дизайном стали внедряться в РФ. Они появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом заявил эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова. «Банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — прим. URA.RU). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — рассказала Юлия Лужнова. Ее слова приводит РИА Новости. Также новые купюры стали входить в оборот в Пермском крае. Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка России по региону. На новых купюрах изображены достопримечательности Екатеринбурга и УФО. Спереди можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Этот дизайн впервые был представлен год назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Купюры номиналом в пять тысяч рублей с новым дизайном стали внедряться в РФ. Они появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом заявил эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова. «Банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — прим. URA.RU). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — рассказала Юлия Лужнова. Ее слова приводит РИА Новости. Также новые купюры стали входить в оборот в Пермском крае. Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка России по региону. На новых купюрах изображены достопримечательности Екатеринбурга и УФО. Спереди можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске. Этот дизайн впервые был представлен год назад.