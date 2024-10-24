24 октября 2024

В Тюменской области из-за стаи кабанов в ДТП пострадали четырех человека

В Тюменской области из-за стаи кабанов в ДТП пострадали четырех человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Стая кабанов выбежала на трассу
Стая кабанов выбежала на трассу Фото:

Четыре человека пострадали в ДТП в Упоровском районе (Тюменская область) из-за столкновения со стаей диких кабанов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Четыре человека пострадали 24 октября в ДТП на 12-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова -граница Курганской области в Упоровском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада Гранта“ наехал на трех диких кабанов, от удара машину с разбитыми передними фарами вынесло на встречную полосу», — рассказали в ведомстве.

Водитель «Лады» вышел на проезжую часть, где его снес большегруз, который пытался избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии, помимо самого водителя «Гранты», пострадала и его семья: жена, 10-месячная дочь и его мать.

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Четыре человека пострадали в ДТП в Упоровском районе (Тюменская область) из-за столкновения со стаей диких кабанов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Четыре человека пострадали 24 октября в ДТП на 12-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова -граница Курганской области в Упоровском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада Гранта“ наехал на трех диких кабанов, от удара машину с разбитыми передними фарами вынесло на встречную полосу», — рассказали в ведомстве. Водитель «Лады» вышел на проезжую часть, где его снес большегруз, который пытался избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии, помимо самого водителя «Гранты», пострадала и его семья: жена, 10-месячная дочь и его мать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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