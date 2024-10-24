В Тюменской области из-за стаи кабанов в ДТП пострадали четырех человека

Четыре человека пострадали в ДТП в Упоровском районе (Тюменская область) из-за столкновения со стаей диких кабанов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Четыре человека пострадали 24 октября в ДТП на 12-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова -граница Курганской области в Упоровском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада Гранта“ наехал на трех диких кабанов, от удара машину с разбитыми передними фарами вынесло на встречную полосу», — рассказали в ведомстве.
Водитель «Лады» вышел на проезжую часть, где его снес большегруз, который пытался избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии, помимо самого водителя «Гранты», пострадала и его семья: жена, 10-месячная дочь и его мать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!