В деле замглавы Минэнерго появился эпизод, связанный с Пермским краем

Заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова задержали в Москве из-за злоупотребления полномочиями. Его обвиняют в трех эпизодах, один из которых связан с Кизеловским угольным бассейном в Пермском крае.
«Господину Мочальникову инкриминируются три эпизода злоупотребления полномочиями еще на посту директора департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из них касается выполнения контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты „Усьва-3“», — пишет «Коммерсант».
Уточняется, что Мочальников в 2018 году подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест». При этом чиновник знал, что объем выполненных работ не соответствовал затратам. Компания получила деньги в полном объеме. В пятницу, 25 октября, дело Мочальникова рассмотрят в суде.
Шахта «Усьва-3» находятся в Гремячинском городском округе Пермского края. Она относится к Кизеловскому угольному бассейну. Шахта была закрыта в 1957 году.
Ранее URA.RU рассказало, что вместе с Мочальниковым задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Следствие подозревает чиновников в хищении средств.
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