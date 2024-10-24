24 октября 2024

В деле замглавы Минэнерго появился эпизод, связанный с Пермским краем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновника обвиняют в превышении полномочий
Чиновника обвиняют в превышении полномочий Фото:

Заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова задержали в Москве из-за злоупотребления полномочиями. Его обвиняют в трех эпизодах, один из которых связан с Кизеловским угольным бассейном в Пермском крае.

«Господину Мочальникову инкриминируются три эпизода злоупотребления полномочиями еще на посту директора департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из них касается выполнения контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты „Усьва-3“», — пишет «Коммерсант».

Уточняется, что Мочальников в 2018 году подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест». При этом чиновник знал, что объем выполненных работ не соответствовал затратам. Компания получила деньги в полном объеме. В пятницу, 25 октября, дело Мочальникова рассмотрят в суде.

Шахта «Усьва-3» находятся в Гремячинском городском округе Пермского края. Она относится к Кизеловскому угольному бассейну. Шахта была закрыта в 1957 году.

Ранее URA.RU рассказало, что вместе с Мочальниковым задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Следствие подозревает чиновников в хищении средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова задержали в Москве из-за злоупотребления полномочиями. Его обвиняют в трех эпизодах, один из которых связан с Кизеловским угольным бассейном в Пермском крае. «Господину Мочальникову инкриминируются три эпизода злоупотребления полномочиями еще на посту директора департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из них касается выполнения контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты „Усьва-3“», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что Мочальников в 2018 году подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест». При этом чиновник знал, что объем выполненных работ не соответствовал затратам. Компания получила деньги в полном объеме. В пятницу, 25 октября, дело Мочальникова рассмотрят в суде. Шахта «Усьва-3» находятся в Гремячинском городском округе Пермского края. Она относится к Кизеловскому угольному бассейну. Шахта была закрыта в 1957 году. Ранее URA.RU рассказало, что вместе с Мочальниковым задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Следствие подозревает чиновников в хищении средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...