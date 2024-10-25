В России взлетят цены на холодильники и кондиционеры

Продавцы электроники предупредили россиян о возможном росте стоимости на холодильники и кондиционеры, а также о задержках в их поставках из-за новых требований Министерства природных ресурсов РФ к ввозу техники с хладагентами. Изменения затронут до 90% кондиционеров и 50% холодильников. Это связано с расширением требований лицензирования на данные категории товаров.
«Таким образом Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции <...>. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — заявил РБК представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Не исключено, что из-за стоимости лицензирования и возможного задержания товара на таможне, стоимость продукции для конечного покупателя изменится.
В крупном оптовом IT-дистрибьюторе «Марвел-Дистрибуции» отметили, что стоимость лицензирования не окажет значительного влияния на цену для конечного потребителя благодаря масштабам ввоза. В связи с нововведениями некоторые компании уже приступили к действиям для минимизации негативного влияния происходящих изменений.
Ранее сообщалось, что к Новому году в России произойдет рост цен на ноутбуки и другие виды электроники на 10–15%. Техника подорожает из-за повышения стоимости логистики перевозок, ослабления курса рубля и роста цен на комплектующие материалы.
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