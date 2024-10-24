В Коркино задержаны 43 участника беспорядков, им грозит административка

В Коркино 43 участника беспорядков задержаны за мелкое хулиганство

25 октября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

После беспорядков в Коркино задержали 43 человека Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области после беспорядков, произошедших в ночь на 25 октября после убийства таксистки, задержаны 43 человека. Участникам грозит административное наказание за мелкое хулиганство. «Задержали 43 человека во время массовых беспорядков после убийства таксистки в Коркино», — сообщает издание «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, на всех составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Участников протестов уже отпустили из отделения полиции. Утром стало также известно о задержании цыгана, стрелявшего по жителям из огнестрельного оружия. На него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Волнения начались в Коркино вечером 24 октября после убийства женщины-таксистки. Подозреваемым в нападении на челябинку стал 17-летний представитель цыганской диаспоры, его задержали накануне потасовки. Толпу удалось разогнать после полуночи. О главных событиях к утру 25 октября, реакции властей и местного барона, URA.RU рассказало в сбойке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области после беспорядков, произошедших в ночь на 25 октября после убийства таксистки, задержаны 43 человека. Участникам грозит административное наказание за мелкое хулиганство. «Задержали 43 человека во время массовых беспорядков после убийства таксистки в Коркино», — сообщает издание «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, на всех составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Участников протестов уже отпустили из отделения полиции. Утром стало также известно о задержании цыгана, стрелявшего по жителям из огнестрельного оружия. На него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Волнения начались в Коркино вечером 24 октября после убийства женщины-таксистки. Подозреваемым в нападении на челябинку стал 17-летний представитель цыганской диаспоры, его задержали накануне потасовки. Толпу удалось разогнать после полуночи. О главных событиях к утру 25 октября, реакции властей и местного барона, URA.RU рассказало в сбойке.