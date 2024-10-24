Областные власти едут в Коркино, где вспыхнули волнения: главное о событии к утру 25 октября

Областные власти едут в челябинский город, где ночью вспыхнули массовые волнения

25 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Более 50 человек задержаны в Коркино после ночного нападения Фото: Анна Журавлева © URA.RU В городе Коркино Челябинской области вечером 24 октября вспыхнули массовые волнения после убийства женщины местными цыганами. Областные власти 25 октября встретятся с жителями города, чтобы провести личный прием. Сами жители Коркино рассказали новые подробности ночного ЧП. Что известно о происшествии в челябинском городке — в материале URA.RU. Власти едут в Коркино 25 октября в здании администрации Коркинского муниципального округа представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин встречаться с людьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча начнется в 15:00. Новые подробности нападения — люди хотели поговорить с бароном Возле одного из домов после погрома в Коркино Фото: Анна Журавлева © URA.RU Стали известны новые подробности нападения в Коркино. В семь вечера 24 октября неравнодушные люди собрались возле магазина «Пятерочка» у пищевого техникума в Коркино. К месту приехали ГАИ и полицейские. Люди пошли к дому барона на улице Троицкой, чтобы поговорить, рассказал URA.RU местный житель на условиях анонимности. Люди предлагали цыганам покинуть поселок. Но барон заявил, что никого не отдаст и будет судить по своим законам. В тот же момент, цыгане выставили оружие из окон и начали стали стрелять, ранили двух гражданских в шею и в ногу. «Прибыл СОБР, который около десяти часов вечера вошел в дом», — добавил собеседник агентства. Что послужило причиной ночного нападения в Коркино В Коркино 23 октября вечером зарезали таксистку. Под подозрение попали двое несовершеннолетних цыган, к которым женщина приехала на вызов. На теле имелись следы криминала: несколько ножевых ранений. У женщины осталось двое детей. Из-за инцидента в городе провели внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Кто бы это ни был, они — нелюди, заявила глава округа Наталья Лощинина. Она заявила, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Личный прием в Коркино также проведет руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин. Прием состоится в следственном отделе в 15 часов. Подозреваемый в убийстве был задержан 24 октября. Причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим — работают сотрудники СУ СК России по региону, сообщили URA.RU в областном главке. Вечером 24 октября местные жители после убийства таксистки начали громить дома цыган. Беспорядки сдерживали силовики, сообщил URA.RU источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Коркино Челябинской области вечером 24 октября вспыхнули массовые волнения после убийства женщины местными цыганами. Областные власти 25 октября встретятся с жителями города, чтобы провести личный прием. Сами жители Коркино рассказали новые подробности ночного ЧП. Что известно о происшествии в челябинском городке — в материале URA.RU. 25 октября в здании администрации Коркинского муниципального округа представители прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин встречаться с людьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча начнется в 15:00. Стали известны новые подробности нападения в Коркино. В семь вечера 24 октября неравнодушные люди собрались возле магазина «Пятерочка» у пищевого техникума в Коркино. К месту приехали ГАИ и полицейские. Люди пошли к дому барона на улице Троицкой, чтобы поговорить, рассказал URA.RU местный житель на условиях анонимности. Люди предлагали цыганам покинуть поселок. Но барон заявил, что никого не отдаст и будет судить по своим законам. В тот же момент, цыгане выставили оружие из окон и начали стали стрелять, ранили двух гражданских в шею и в ногу. «Прибыл СОБР, который около десяти часов вечера вошел в дом», — добавил собеседник агентства. В Коркино 23 октября вечером зарезали таксистку. Под подозрение попали двое несовершеннолетних цыган, к которым женщина приехала на вызов. На теле имелись следы криминала: несколько ножевых ранений. У женщины осталось двое детей. Из-за инцидента в городе провели внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Кто бы это ни был, они — нелюди, заявила глава округа Наталья Лощинина. Она заявила, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Личный прием в Коркино также проведет руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин. Прием состоится в следственном отделе в 15 часов. Подозреваемый в убийстве был задержан 24 октября. Причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим — работают сотрудники СУ СК России по региону, сообщили URA.RU в областном главке. Вечером 24 октября местные жители после убийства таксистки начали громить дома цыган. Беспорядки сдерживали силовики, сообщил URA.RU источник.