Челябинский бизнесмен, наживавшийся на детсадах, отправится в колонию на 9 лет

Центральный райсуд Челябинска 25 октября признал виновным в мошенничестве директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили девять лет колонии строгого режима.
«Назначить Евгению Юдину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет со штрафом два миллиона рублей. Отбывание наказания назначить в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что иск минстроительства региона суд удовлетворил частично. Министерство запрашивало возместить ущерб на сумму более 19 миллионов рублей. В их пользу с Юдина взыскали 11,6 миллиона, сохранив арест имущества бизнесмена.
Юдин был задержан в июне 2022 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. По версии следствия, он предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, похитив таким образом около 19 млн рублей.
Другим фигурантом по делу о хищениях на строительстве детского сада стал экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, которого к тому моменту уже судили за коррупцию. Юдин рассказал следствию, что Абаимов за 190 тысяч рублей помог ему оформить фальшивые документы об объеме работ.
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