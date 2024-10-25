Челябинский бизнесмен, наживавшийся на детсадах, отправится в колонию на 9 лет

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Евгения Юдина приговорили к девяти годам в колонии строгого режима
Евгения Юдина приговорили к девяти годам в колонии строгого режима Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в челябинском минстрое

Центральный райсуд Челябинска 25 октября признал виновным в мошенничестве директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили девять лет колонии строгого режима.

«Назначить Евгению Юдину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет со штрафом два миллиона рублей. Отбывание наказания назначить в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что иск минстроительства региона суд удовлетворил частично. Министерство запрашивало возместить ущерб на сумму более 19 миллионов рублей. В их пользу с Юдина взыскали 11,6 миллиона, сохранив арест имущества бизнесмена.

Юдин был задержан в июне 2022 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. По версии следствия, он предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, похитив таким образом около 19 млн рублей.

Другим фигурантом по делу о хищениях на строительстве детского сада стал экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, которого к тому моменту уже судили за коррупцию. Юдин рассказал следствию, что Абаимов за 190 тысяч рублей помог ему оформить фальшивые документы об объеме работ.

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Центральный райсуд Челябинска 25 октября признал виновным в мошенничестве директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили девять лет колонии строгого режима. «Назначить Евгению Юдину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет со штрафом два миллиона рублей. Отбывание наказания назначить в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что иск минстроительства региона суд удовлетворил частично. Министерство запрашивало возместить ущерб на сумму более 19 миллионов рублей. В их пользу с Юдина взыскали 11,6 миллиона, сохранив арест имущества бизнесмена. Юдин был задержан в июне 2022 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. По версии следствия, он предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, похитив таким образом около 19 млн рублей. Другим фигурантом по делу о хищениях на строительстве детского сада стал экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, которого к тому моменту уже судили за коррупцию. Юдин рассказал следствию, что Абаимов за 190 тысяч рублей помог ему оформить фальшивые документы об объеме работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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