Против скандального свердловского кооператива возбудили новое дело

От свердловского кооператива «Народный капитал» пострадали 1,5 тысячи россиян

25 октября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Сотни пайщиков по всей стране лишились денег, вложенных в кооператив Фото: Игорь Пантин © URA.RU В отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива («КПК») «Народный контроль» Игоря Голубицкого возбуждено уголовное дело. В созданное им предприятие вложили деньги не менее полутора тысяч россиян, многие из них потеряли накопления. Подробности рассказал источник URA.RU. «В отношении Голубицкого возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ — „Организация деятельности по привлечению денежных средств“. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Обманутые пайщики Свердловской области обратились к Путину «Народный капитал» был создан в 2018 году, а в 2022-м наделал много шума. «Представители КПК заключали договоры приема сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование денежными средствами, которые впоследствии похитили, причинив ущерб на сумму свыше одного млн рублей», — сообщала тогда прокуратура. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Известно, что в финансовую пирамиду вложились не менее 1500 человек не только из Свердловской области, но и других регионов России — например, Саратовской, Тюменской областей, Бурятии. Тогда люди отдали «Народному капиталу» свыше девяти миллионов рублей. Когда кооперация накрылась, многие из них так и не увидели своих денег. Граждане обращались в СКР, Генпрокуратуру и даже к президенту Путину, чтобы им помогли вернуть накопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива («КПК») «Народный контроль» Игоря Голубицкого возбуждено уголовное дело. В созданное им предприятие вложили деньги не менее полутора тысяч россиян, многие из них потеряли накопления. Подробности рассказал источник URA.RU. «В отношении Голубицкого возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ — „Организация деятельности по привлечению денежных средств“. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства. «Народный капитал» был создан в 2018 году, а в 2022-м наделал много шума. «Представители КПК заключали договоры приема сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование денежными средствами, которые впоследствии похитили, причинив ущерб на сумму свыше одного млн рублей», — сообщала тогда прокуратура. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Известно, что в финансовую пирамиду вложились не менее 1500 человек не только из Свердловской области, но и других регионов России — например, Саратовской, Тюменской областей, Бурятии. Тогда люди отдали «Народному капиталу» свыше девяти миллионов рублей. Когда кооперация накрылась, многие из них так и не увидели своих денег. Граждане обращались в СКР, Генпрокуратуру и даже к президенту Путину, чтобы им помогли вернуть накопления.